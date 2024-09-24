Цены на нефть выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке и урагана в США — Finance.ua

Цены на нефть выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке и урагана в США Сегодня 21:30 — Энергетика

Цены на нефть выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке и урагана в США

Цены на нефть выросли на фоне новостей о новых мерах денежного стимулирования от крупнейшего импортера — Китая, опасений относительно обострения напряженности на Ближнем Востоке и урагана в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на 69 центов, или на 0,93%, до $74,59 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI в США с поставкой в ноябре выросли на 74 цента, или на 1,05%, до $71,11.

Оба контракта закрылись снижением в понедельник из-за опасений спроса, которые стали главными для инвесторов после разочаровывающих данных о деловой активности в еврозоне и постоянной обеспокоенности потреблением горючего в Китае.

«Цены на нефть WTI выросли сегодня утром после того, как Китай снизил свои ключевые кредитные ставки. Рынок нефти давно ждет от китайских властей дополнительных мер смягчения, чтобы противостоять экономическому спаду», — сказал аналитик рынка IG Тони Сайкамор.

«Сегодняшнее объявление несколько снизит риски дальнейшего снижения цен на нефть», — добавил Сайкамор.

Центральный банк Китая объявил о широких мерах денежного стимулирования и поддержки рынка недвижимости, чтобы восстановить экономику, борющуюся с сильным дефляционным давлением.

«Рынок нефти был обеспокоен тем, что рост напряженности в регионе приближал ОПЕК-производителя к вовлечению в конфликт», — говорится в записке банка ANZ, имея в виду Иран.

«Трейдеры также следят за погодными условиями. Побережье Мексиканского залива США под угрозой урагана до конца недели, поскольку зона нестабильной погоды в Атлантике объединяется.»

В понедельник американские нефтяные компании спешили эвакуировать персонал с нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе, поскольку второй крупный ураган за две недели, по прогнозам, пронесется через оффшорные нефтедобывающие поля. Несколько нефтяных компаний приостановили часть производства.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.