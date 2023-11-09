Цены на нефть упали до трехмесячного минимума — Finance.ua

Цены на нефть упали до трехмесячного минимума Сегодня 19:45 — Энергетика

На фоне опасений по поводу снижения спроса в США и Китае цены на нефть упали более чем на 2% до самого низкого уровня за последние три месяца.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 2,07 долл., или 2,5%, до 79,54 долл. за баррель. Нефть WTI потеряла в цене 2,04 доллара, или 2,6%, до 75,33 доллара. Достигнут самый низкий уровень цен с середины июля.

По материалам Investing, цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:29 по Киеву составила 80,12 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 9 ноября по состоянию на 10:31 по Киеву составила $75,84 за баррель.

Как говорится в материале Reuters, «на цены влияет то, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли почти на 12 миллионов баррелей».

«Обвал цен, который мы наблюдаем, отражает две вещи: опасения, что мировая экономика наткнется на кирпичную стену на основе данных из Китая, а также чувство уверенности в том, что война в Израиле и Секторе Газа не повлияет на предложение», — сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

«Рынок явно меньше озабочен потенциальными перебоями в поставках с Ближнего Востока и вместо этого сосредоточен на смягчении баланса», — отмечают аналитики ING Уоррен Паттерсон и Ева Мантей в записке для клиентов, имея в виду условия поставок сырой нефти.

УНІАН По материалам:

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