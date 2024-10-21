Цены на нефть стабилизировались после падения на прошлой неделе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на нефть стабилизировались после падения на прошлой неделе

Энергетика
42
Цены на нефть стабилизировались после падения на прошлой неделе
Цены на нефть стабилизировались после падения на прошлой неделе
Цены на нефть выросли на азиатских торгах в понедельник после падения более чем на 7% на прошлой неделе из-за беспокойства по поводу спроса в Китае.
Об этом сообщает Reuters.
Цены на нефть Brent поднялись до 73,14 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США подорожали до 69,32 доллара за баррель.
На прошлой неделе Brent подешевела более чем на 7%, в то время как WTI потеряла около 8%.
Это стало самым большим недельным падением контрактов со 2 сентября из-за замедления экономического роста в Китае и снижения премий за риск на Ближнем Востоке.
Однако конфликт на Ближнем Востоке усилился в выходные, поскольку Израиль в воскресенье заявил, что готовится атаковать сайты в столице Ливана Бейруте, связанные с финансовыми операциями Хезболлы.
В понедельник утром Китай снизил базовые ставки по кредитам, как и ожидалось, в рамках более широкого пакета стимулирующих мер по восстановлению экономики.
Данные, опубликованные в пятницу, показали, что экономика Китая в третьем квартале росла медленнее всего с начала 2023 года, что усилило беспокойство относительно спроса на нефть.
Что касается предложения, на прошлой неделе американские энергетические компании сократили количество работающих нефтяных и газовых буровых установок четвертый раз за пять недель, согласно отчету энергетической компании Baker Hughes. Количество установок уменьшилось на единицу до 585.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.