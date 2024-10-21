Цены на нефть стабилизировались после падения на прошлой неделе — Finance.ua

Цены на нефть стабилизировались после падения на прошлой неделе Сегодня 13:32 — Энергетика

Цены на нефть стабилизировались после падения на прошлой неделе

Цены на нефть выросли на азиатских торгах в понедельник после падения более чем на 7% на прошлой неделе из-за беспокойства по поводу спроса в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть Brent поднялись до 73,14 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США подорожали до 69,32 доллара за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела более чем на 7%, в то время как WTI потеряла около 8%.

Это стало самым большим недельным падением контрактов со 2 сентября из-за замедления экономического роста в Китае и снижения премий за риск на Ближнем Востоке.

Однако конфликт на Ближнем Востоке усилился в выходные, поскольку Израиль в воскресенье заявил, что готовится атаковать сайты в столице Ливана Бейруте, связанные с финансовыми операциями Хезболлы.

В понедельник утром Китай снизил базовые ставки по кредитам, как и ожидалось, в рамках более широкого пакета стимулирующих мер по восстановлению экономики.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что экономика Китая в третьем квартале росла медленнее всего с начала 2023 года, что усилило беспокойство относительно спроса на нефть.

Что касается предложения, на прошлой неделе американские энергетические компании сократили количество работающих нефтяных и газовых буровых установок четвертый раз за пять недель, согласно отчету энергетической компании Baker Hughes. Количество установок уменьшилось на единицу до 585.

Економічна Правда По материалам:

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