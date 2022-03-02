Цены на нефть подскочили до 7-летнего максимума — Finance.ua

Цены на нефть подскочили до 7-летнего максимума

Сегодня 13:12 — Энергетика

Цены на нефть выросли до 7-летнего максимума, поскольку усилились опасения относительно перебоев с поставками после жестких санкций против российских банков на фоне войны в Украине. Поэтому трейдеры всячески пытались искать альтернативные источники нефти на и так напряженном рынке, сообщает Enkorr

Стоимость барреля майской нефти Brent 2 марта на 8:51 по Киеву составила $111,31 (+6,04%). Баррель апрельской нефти WTI торговался за $109,84 (+6,22%). Максимальные цены в ходе утренних торгов составили $111,66 и $110,14 соответственно.

«Сбои в торговле начинают привлекать внимание людей. Проблемы, связанные с торговым финансированием и страхованием, — вот все, что влияет на экспорт из Черного моря. Нарастают потрясения со стороны предложения», — сказал экономист Westpac Джастин Смирк.

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Экспорт российской нефти составляет около 8% от мировых поставок.

В то же время, хотя западные государства не ввели санкции по экспорту энергоносителей напрямую, американские трейдеры в хабах в Нью-Йорке и странах Персидского залива избегают операций с российской нефтью.

«проблемно найти покупателей», Спрос на российскую нефть упал, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, банки и судовладельцы отказались от огромного сырьевого рынка страны. Консультационная компания Energy Aspects заявила, что 70% российской нефти пишет Financial Times.

На энергетические рынки в большинстве своем не налагались санкции, введенные США, ЕС и Великобританией в отношении финансового сектора России, но покупатели нефти фактически сами наложили на нее санкции — они ищут альтернативные поставки на и без того жестком рынке.

«Большинство европейских крупных компаний не затрагивают российскую нефть, и лишь несколько европейских нефтеперерабатывающих и торговых компаний все еще работают на рынке, но резкие ставки фрахта и страховые премии на военные действия значительно усложняют транзакции. Несколько судовладельцев, как сообщается, не хотели делать бронирование из Балтийского или Черного моря из-за отсутствия военного страхования», — говорится в сообщении Energy Aspects.

Государственная индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp ищет у ближневосточных производителей дополнительную нефть на апрель, опасаясь, что западные санкции против России могут повлиять на поставки нефти марки Urals.

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия может резко повысить цены на нефть для Азии в апреле, сообщили источники. При этом дифференциал для большинства сортов достигнет исторического максимума, поскольку мировые поставки сокращаются из-за проблем с финансированием и доставкой из-за санкций против России.

По данным МЕА, коммерческие запасы нефти находятся на самом низком уровне с 2014 года.

На этом фоне 2 марта состоится саммит стран-участниц группы ОПЕК+. Как ожидается, в ходе министерского заседания будет принято решение и дальше соблюдать постепенное увеличение нефтедобычи на 400 тыс. барр./сутки ежемесячно.

Последние данные Американского института нефти (API) показали, что запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 25 февраля, сократились на 6,1 млн барр., что подчеркивает напряженность рынка.

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