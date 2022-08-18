Цены на нефть остаются стабильными: опасения рецессии компенсируют падение акций в США — Finance.ua
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Цены на нефть остаются стабильными: опасения рецессии компенсируют падение акций в США

Энергетика
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Цены на нефть незначительно изменились в четверг, поскольку обеспокоенность относительно рецессии компенсирует падение американских акций.
Об этом пишет Reuters.
Так, фьючерсы на нефть Brent поднялись на 15 центов, или 0,2%, до 93,80 долларов за баррель до 03:47 по Гринвичу.
Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 4 цента, или на 0,1%, до 88,15 доллара за баррель.
"В последние несколько месяцев фьючерсы упали, поскольку инвесторы изучали экономические данные, которые вызвали беспокойство относительно потенциальной рецессии, которая может повлиять на спрос на энергоносители.
Инфляция потребительских цен в Британии подскочила до 10,1% в июле, что является самым высоким показателем с февраля 1982 года, что усилило давление на домохозяйства", — пишет агентство.
Майк Тран из RBC Capital сказал, что рынок нефти остается в многолетнем цикле обострения, добавив, что инвесторы ищут катализаторы роста в ближайшей перспективе.
Reuters пишет, что россия начала постепенно наращивать добычу нефти после ограничений, связанных с санкциями, поскольку покупатели из Азии увеличили закупки — вследствие этого рф повысила свои прогнозы добычи и экспорта до конца 2025 года.
Об этом свидетельствует документ министерства экономики, с которым ознакомилось агентство.
Ожидается, что доходы россии от экспорта энергоносителей в этом году возрастут на 38% частично из-за увеличения объемов экспорта нефти, согласно документу, свидетельствующему о том, что поставки из страны не пострадали настолько сильно, как рынки сначала ожидали.
По материалам:
Економічна Правда
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