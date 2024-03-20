Цены на мясо в Украине: сколько стоят курица и свинина — Finance.ua
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Цены на мясо в Украине: сколько стоят курица и свинина

Личные финансы
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В Украине продолжают дешеветь овощи, в том числе капуста, и молочка тоже. При этом не отстают и мясные продукты.
По данным Минцифры, некоторые позиции подешевели более чем на 10 грн. Особенно спад цен коснулся куриного и свиного мяса.
Куриная голень в марте на прилавках продается за 67,45 грн за 1 кг, это на 11,45 грн меньше, чем в феврале. В прошлом месяце цена этого товара составила 78,85 грн.
Самая доступная цена для украинцев куриной голени в Novus за 59,99 грн.
Куриное бедро в марте стоит на 14,03 грн меньше, чем в феврале. Сейчас его можно приобрести за 92,45 грн, в прошлом месте цена составляла — 106,48 грн.
В магазинах Novus продают бедро куриное за 79,99 грн за 1 кг.
Куриное филе также упало в цене, ведь оно стоит 153,93 грн/кг. В феврале стоимость была больше на 7,29 грн, ведь мясо продавали за 161,22 грн за 1 кг.
В магазинах Varus и Auchan можно приобрести шашлык за 159,90 грн.
Свиной ошеек в марте украинцы могут приобрести за 217,62 грн/кг. В феврале цена составляла 227,20 грн, то есть на 9,58 грн дороже.
Выгоднее всего покупать ошеек в магазинах «Novus» за 184,99 грн/кг.
По материалам:
agroreview.com
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