Цены на лекарства ограничат с 1 марта — Finance.ua

Цены на лекарства ограничат с 1 марта
Кабинет министров обнародовал постановление о стабилизации цен на лекарственные средства. Торговая прибавка на лекарства в аптеках будет дифференцированной и будет зависеть от цены.
Об этом сообщает постановление от 14 февраля 2025 г. № 168.
Согласно документу, с 1 марта на безрецептурные лекарственные средства торговая (розничная) надбавка в аптеках не должна превышать 35% от закупочной цены.
На лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, устанавливается следующая максимальная торговая (розничная) надбавка к закупочной цене:
- на лекарства стоимостью до 100 гривен — 25%,
- от 100 до 500 гривен — 20%,
- более 1000 гривен — 10%.
На рецептурное лекарство будет такая максимальная надбавка:
- до 500 гривен — 25%,
- от 100 до 500 гривен — 20%,
- более 1000 гривен — 10%.
Кроме того, предельные поставочно-сбытовые надбавки ограничиваются уровнем не выше 8%.
С 1 марта в Украине запрещено предоставление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.
Также с 1 марта Госпродслужба возобновит проверки аптек и поставщиков лекарств.
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