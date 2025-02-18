Цены на лекарства ограничат с 1 марта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на лекарства ограничат с 1 марта

Личные финансы
27
Кабинет министров обнародовал постановление о стабилизации цен на лекарственные средства. Торговая прибавка на лекарства в аптеках будет дифференцированной и будет зависеть от цены.
Об этом сообщает постановление от 14 февраля 2025 г. № 168.
Согласно документу, с 1 марта на безрецептурные лекарственные средства торговая (розничная) надбавка в аптеках не должна превышать 35% от закупочной цены.
На лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, устанавливается следующая максимальная торговая (розничная) надбавка к закупочной цене:
  • на лекарства стоимостью до 100 гривен — 25%,
  • от 100 до 500 гривен — 20%,
  • более 1000 гривен — 10%.
На рецептурное лекарство будет такая максимальная надбавка:
  • до 500 гривен — 25%,
  • от 100 до 500 гривен — 20%,
  • более 1000 гривен — 10%.
Кроме того, предельные поставочно-сбытовые надбавки ограничиваются уровнем не выше 8%.
С 1 марта в Украине запрещено предоставление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.
Также с 1 марта Госпродслужба возобновит проверки аптек и поставщиков лекарств.
Кстати, если вам не хватает денег, то получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Выбрать кредит

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.