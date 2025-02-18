Цены на лекарства ограничат с 1 марта — Finance.ua

Цены на лекарства ограничат с 1 марта Сегодня 11:12 — Личные финансы

Кабинет министров обнародовал постановление о стабилизации цен на лекарственные средства. Торговая прибавка на лекарства в аптеках будет дифференцированной и будет зависеть от цены.

Об этом сообщает постановление от 14 февраля 2025 г. № 168

Согласно документу, с 1 марта на безрецептурные лекарственные средства торговая (розничная) надбавка в аптеках не должна превышать 35% от закупочной цены.

На лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, устанавливается следующая максимальная торговая (розничная) надбавка к закупочной цене:

на лекарства стоимостью до 100 гривен — 25%,

от 100 до 500 гривен — 20%,

более 1000 гривен — 10%.

На рецептурное лекарство будет такая максимальная надбавка:

до 500 гривен — 25%,

от 100 до 500 гривен — 20%,

более 1000 гривен — 10%.

Кроме того, предельные поставочно-сбытовые надбавки ограничиваются уровнем не выше 8%.

С 1 марта в Украине запрещено предоставление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.

Также с 1 марта Госпродслужба возобновит проверки аптек и поставщиков лекарств.

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