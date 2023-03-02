Цены на коммерческую недвижимость сразу после войны вырастут на несколько десятков процентов — инвестбанкир Фиала
Владелец инвестиционной компании Dragon Capital и УП Томаш Фиала прогнозирует, что сразу после войны цены на коммерческую недвижимость вырастут на несколько десятков процентов.
Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.
«Цены подрастут на несколько десятков процентов (за день. — Ред.). Рынок не очень ликвиден, как я говорил, сделок немного. Ожидания продавцов сразу подскачут на несколько десятков процентов», — рассказал Фиала.
По его словам, сейчас на рынке недвижимости сделок почти нет, тем более крупных.
«Это ожидаемо. В 2014-2015 годах тоже сделок было очень мало. Покупатели готовы были покупать только очень дешево, а продавцы не были готовы продавать».
Разница между спросом и предложением по цене очень-очень большая. Она начинает сближаться, когда кончается война", — объясняет он.
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