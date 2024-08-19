Цены на колбасу и сыр подскочили: как изменилась стоимость в супермаркетах — Finance.ua
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Цены на колбасу и сыр подскочили: как изменилась стоимость в супермаркетах

Личные финансы
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Украинцам показали, как изменились цены на колбасу и сыр в супермаркетах.
Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.
Некоторые позиции по сравнению с прошлым месяцем подорожали, что не может затронуть бюджет покупателей. Однако есть и те, что снизились в цене.
В частности, вареная колбаса Алан Докторская подешевела с 337,46 грн/кг до 335,81 грн/кг в среднем. Алан Молочная выросла в цене со 133,79 грн/400г до 136,27 грн/400г (рост на 1,9%). Вареная Докторская Ашан подорожала с 299,00 грн/кг до 309,90 грн/кг (рост на 3,6%). Колбаса вареная Глобино Докторская выросла в цене с 257,88 грн/кг до 279,00 грн/кг (рост на 8,2%).
Тем временем сыр Звени Гора Г 45% подорожал с 436,25 грн/кг до 496,07 грн/кг.
Тот же сыр в упаковке 285 г вырос в цене со 138,06 грн до 149,00 грн. Сыр Комо традиционный 50% снизился в цене с 417,41 грн/кг до 411,87 грн/кг.
Отметим, что цены в разных супермаркетах варьируются. Например, вареная колбаса Алан Докторская стоит от 249,99 грн/кг в Нoвусе до 396,80 грн/кг у MeгаМаркет. Сыр Комо традиционный 50% можно найти по цене от 355,00 грн/кг в Aшан до 469,00 грн/кг в Нoвусе.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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