Цены на кофе взлетели на 40% из-за засухи у крупнейшего поставщика — Finance.ua
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Цены на кофе взлетели на 40% из-за засухи у крупнейшего поставщика

Мир
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Цены на кофе взлетели на 40% из-за засухи у крупнейшего поставщика
Цены на кофе взлетели на 40% из-за засухи у крупнейшего поставщика
Ограничение предложения кофе привело к росту рынка в этом году, когда сорт робуста подорожал примерно на 40% за первые шесть месяцев.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Засуха во Вьетнаме, крупнейшем экспортере робусты, навредила урожаю и может привести к дефициту зерен четвертый год подряд. Бразилия, крупнейший мировой производитель кофе, также собирает более слабый, чем ожидалось, урожай сорта арабики, что разочаровывает и без того ограниченные мировые рынки.
Цены на кофе взлетели на 40% из-за засухи у крупнейшего поставщика
Ограничение предложения приводит к росту цен. По словам Альберта Скаллы, старшего вице-президента по трейдингу StoneX, в то время как по прогнозам правительства США производство превысит спрос на 5,6 млн мешков, глобальный баланс станет более напряженным, что может привести к волатильности на рынке.
Наиболее активные фьючерсы на робусту находятся на пути к самому большому ценовому ралли за первые шесть месяцев года, как минимум, с 2008 года. Арабика находится на пути к лучшему ценовому началу года с 2021 года.
По материалам:
Економічна Правда
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