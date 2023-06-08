Цены на клубнику снизились — Finance.ua

Цены на клубнику снизились Сегодня 05:16 — Личные финансы

Цены на клубнику снизились

Производители в южных и центральных регионах страны предлагают к продаже клубнику по цене 30−65 гривен/кг, что в среднем на 36% дешевле, чем неделей ранее.

Об этом говорится в сообщении EastFruit.

«Установление теплой погоды стимулирует активное созревание земляники садовой (клубники) в украинских хозяйствах, сообщают аналитики проекта. В результате предложение этой ягоды на рынке стремительно увеличивается, что в свою очередь провоцирует резкое снижение отпускных цен в данном сегменте. Если еще на прошлой неделе средние оптовые цены на землянику садовую в Украине не опускались ниже 60−85 гривен/кг, то уже на текущей неделе они начали стремительно снижаться в южных и центральных регионах страны, что в среднем на 36% дешевле, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производители вынуждены снижать цены на клубнику в связи со стремительным увеличением ее предложения из местных хозяйств, в то время как спрос на эту продукцию остается достаточно сдержанным.

«При этом большинство операторов рынка отмечают достаточно большой процент некондиционной ягоды в текущем сезоне. Обильные осадки заметно снизили качественные характеристики украинской земляники садовой. Сегодня цена на землянику садовую в Украине уже в среднем на 37% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления в этом сегменте уже со следующей недели. Свое мнение они аргументируют тем, что предложение на рынке продолжает расти, а вот качество предлагаемой ягоды не всегда устраивает потребителей», — отмечается в сообщении.

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Українські Новини По материалам:

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