Цены на картофель в Украине выросли на 17% за неделю — Finance.ua

Цены на картофель в Украине выросли на 17% за неделю Сегодня 23:38 — Аграрный рынок

Цены на картофель в Украине выросли на 17% за неделю

В Украине цена на картофель за последнюю неделю выросла на 17% до 8−12 грн за килограмм из-за активизации спроса.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что цены на картофель выросли, поскольку в закупках были заинтересованы как крупные оптовые компании, которые планируют закладку продукции в хранилища, так и розничные супермаркеты, пополняющие запасы для текущих продаж.

Соответственно цена на качественный картофель варьируется в пределах 8−12 грн/кг (0,22−0,33/кг долл.), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам фермеров, повышать цены в данном сегменте им позволил не только высокий спрос, но и сокращение предложения данной продукции на рынке, поскольку уборочная кампания в большинстве регионов страны уже фактически завершается.

«Также большинство крупных производителей продолжают сдерживать продажи картофеля, что в свою очередь только подстегивает рост цен в этом сегменте. По словам самих фермеров, в текущем сезоне очень высок процент некондиционной продукции, которая не годится к закладке на длительное хранение», — говорится в сообщении.

Добавляется, что картофель в Украине стоит в среднем на 46% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время большинство производителей планируют и далее повышать цены на качественный картофель.

Економічна Правда По материалам:

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