Цены на хлеб в ЕС рекордно выросли из-за войны в Украине — Finance.ua

Цены на хлеб в ЕС рекордно выросли из-за войны в Украине
В Европейском союзе цены на хлеб выросли почти на одну пятую в августе, поскольку вторжение россии в Украину, которая является крупнейшим экспортером зерна и удобрений, продолжало разрушать мировые рынки, а общая инфляция ускорилась.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что мировые цены на пшеницу выросли с февраля после того, как война на несколько месяцев приостановила экспорт зерна из Черного моря и ограничила отгрузку удобрений, поскольку российские производители лишились доступа к портам Балтийского моря, которые они использовали для отгрузки аммиака, ключевого ингредиента нитратных удобрений.
Поэтому средняя цена на хлеб в ЕС в августе 2022 года была на 18% выше, чем годом ранее. Как свидетельствуют данные статистического управления ЕС, это самый высокий рост с декабря 2017 года.
По данным Евростата, в августе 2021 года средняя цена на хлеб выросла на 3% в годовом исчислении.
Высокие годовые изменения средней цены на хлеб были зафиксированы в Венгрии и Литве: рост составил 66% и 33% соответственно.
Странами с низким средним приростом были Франция (8%), а также Нидерланды и Люксембург, где рост составил 10%.
Цены на хлеб в ЕС в этом году постоянно росли по сравнению со средним показателем в 8,3% в феврале, когда россия напала на Украину.
Совокупные цены на хлеб и крупы выросли на 16,6% в августе, это самый высокий показатель как минимум с января 1997 года.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐
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