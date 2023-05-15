Цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня с лета 2021 года — Finance.ua

Цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня с лета 2021 года Сегодня 17:21 — Энергетика

Европейские цены на газ , которые в прошлом году в этот период достигали отметки в 100 евро за мегаватт-час, снизились до 35 евро за МВт-час, или 398 долл. за тыс. куб. м — самого низкого уровня с лета 2021 года.

Как сообщает «Оператор ГТС Украины», падению цены на газ в ЕС способствуют несколько факторов, среди которых высокий уровень заполнения газовых хранилищ (свыше 62%) и рекордные объемы поступлений сжиженного природного газа.

Отмечается, что согласно прогнозам экспертов отрасли, при нынешних темпах закачки газа в хранилища, целевой показатель в 90% будет достигнут уже в конце августа или начале сентября, хотя это будет в значительной степени зависеть от дальнейшего доступа к ресурсу.

Однако свободных мощностей для бронирования в европейских газовых хранилищах мало. В то же время контракты на газ на январь-февраль 2024 года торгуются по цене около 60 евро за МВт/час. То есть, сейчас у участников рынка есть возможность приобрести ресурс по коммерчески привлекательной цене для его реализации в I квартале 2024 года, но нет возможности обеспечить его хранение.

УНІАН По материалам:

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