Цены на газ в Европе растут на фоне увеличения спроса на СПГ — Finance.ua

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Цены на газ в Европе растут на фоне увеличения спроса на СПГ

Энергетика
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Цены на газ в Европе растут на фоне увеличения спроса на СПГ
Цены на газ в Европе растут на фоне увеличения спроса на СПГ
Цены на европейский природный газ повысились из-за растущего спроса на сжиженный природный газ (СПГ) после их снижения ранее в этом году.
Об этом пишет Bloomberg.
Бенчмарк фьючерсы выросли после закрытия на 1.4% ниже предыдущего дня. Потоки с терминалов, импортирующих СПГ в северо-западную Европу, повысились до самого высокого уровня с апреля на этой неделе, согласно данным grid, собранным Bloomberg.
Хотя объемы могут снова сократиться из-за аномально мягкой погоды, что снижает спрос на газ для обогрева на этой неделе, недавние ценовые ралли привлекли больше грузов на континент. Несколько судов СПГ перенаправили из Азии с начала октября.
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Некоторые прогнозы погоды сигнализируют о холодном начале ноября, что может повысить спрос на СПГ и поддержать цены. Газовые хранилища Европы заполнены на 95% - выше сезонных средних, но уровень немного ниже, чем в то же время в прошлом году, и некоторые страны недавно подверглись незначительным снятиям на фоне холодной волны.
Цены на газ в этом месяце столкнулись с повышенным напряжением на Ближнем Востоке, где трейдеры внимательно следят за развитием ситуации в регионе. Израиль заявил, что будет принимать свои решения по нападению на Иран, сохраняя открытой возможность, что энергетическая инфраструктура может быть целью. Для газовых рынков эскалация конфликта, вероятно, окажет влияние на импортеров, таких как Египет, повышая глобальную конкуренцию за топливные грузы. Ключевым риском будет закрытие Ормузского пролива, по которому проходит около 20% мировой нефти и СПГ.
«Геополитическая напряженность проявляет уязвимость в глобальной энергетической системе», — говорится в отчете Международного энергетического агентства в среду. Хотя цены на энергию далеки от пиков, достигнутых во время кризиса в 2022 году, «остается постоянный риск волатильности», добавили они.
Голландские фьючерсы на следующий месяц, европейский газовый эталон, выросли на 0,5% до €40,16 за мегаватт-час в 8:34 в Амстердаме.
По материалам:
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