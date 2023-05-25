Цены на газ в Европе продолжают падение — Finance.ua

Цены на газ в Европе продолжают падение Сегодня 19:13 — Энергетика

Европейские цены на природный газ упали еще ниже самого низкого уровня почти за два года, поскольку слабая региональная экономика влияет на перспективы спроса.

Об этом пишет Bloomberg.

«Германия испытала рецессию в первом квартале, что подчеркнуло борьбу континента за выход из кризиса, частично вызванного рекордно высокими ценами на энергоносители в прошлом году. Промышленный спрос на газ в Европе был вялым, несмотря на недавнее падение цен, что привело к избытку предложения на рынке.

Значительно большие, чем обычно, запасы и высокая доступность сжиженного газа также быстро снимают любые риски для следующей зимы. В то же время падение фьючерсов на газ на 60% в этом году принесло определенное облегчение для европейцев, страдающих от стремительной инфляции. Британские потребители должны увидеть 37% снижения своих счетов за электроэнергию с июля", — пишет агентство.

Так, котировки европейского бенчмарка в Амстердаме упали на 3,2%, до 26,9 евро за мегаватт-час. За последние три сессии показатель упал почти на 8%.

Британский эквивалент контракта снизился на 2,6% в четверг.

По данным биржи ICE , стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:25 по Киеву снизилась до 297,06 долл. за тысячу кубометров, или 26,8 евро за МВт-час.

Економічна Правда По материалам:

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