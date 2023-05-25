Цены на газ в Европе продолжают падение — Finance.ua
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Цены на газ в Европе продолжают падение

Энергетика
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Европейские цены на природный газ упали еще ниже самого низкого уровня почти за два года, поскольку слабая региональная экономика влияет на перспективы спроса.
Об этом пишет Bloomberg.
«Германия испытала рецессию в первом квартале, что подчеркнуло борьбу континента за выход из кризиса, частично вызванного рекордно высокими ценами на энергоносители в прошлом году. Промышленный спрос на газ в Европе был вялым, несмотря на недавнее падение цен, что привело к избытку предложения на рынке.
Значительно большие, чем обычно, запасы и высокая доступность сжиженного газа также быстро снимают любые риски для следующей зимы. В то же время падение фьючерсов на газ на 60% в этом году принесло определенное облегчение для европейцев, страдающих от стремительной инфляции. Британские потребители должны увидеть 37% снижения своих счетов за электроэнергию с июля", — пишет агентство.
Так, котировки европейского бенчмарка в Амстердаме упали на 3,2%, до 26,9 евро за мегаватт-час. За последние три сессии показатель упал почти на 8%.
Британский эквивалент контракта снизился на 2,6% в четверг.
По данным биржи ICE, стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:25 по Киеву снизилась до 297,06 долл. за тысячу кубометров, или 26,8 евро за МВт-час.
По материалам:
Економічна Правда
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