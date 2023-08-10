Цены на газ в Европе подскочили на 30%: что стало причиной — Finance.ua
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Цены на газ в Европе подскочили на 30%: что стало причиной

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Цены на газ в Европе подскочили на 30%: что стало причиной
Цены на газ в Европе подскочили на 30%: что стало причиной
Цены на природный газ в Европе подскочили 9 августа на 28%. Причиной послужили возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях по производству сжиженного газа в Австралии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли до 39,8 евро за мегаватт-час (около 460 долларов за тысячу кубометров). Рост продолжился утром 10 августа, когда цены выросли еще на 3% до 41 евро.
Фьючерсы превысили 40 евро за мегаватт-час впервые с июня, хотя они все еще ниже более чем на 80% по сравнению с беспрецедентным уровнем, достигнутым в августе прошлого года.
Работники предприятий Chevron и Woodside Energy Group в Австралии проголосовали за одобрение стачек на Северо-Западном шельфе, предприятиях Wheatstone и Gorgon, и некоторые забастовки могут начаться уже на следующей неделе в соответствии с трудовыми правилами.
Цены на газ в Европе подскочили на 30%: что стало причиной
«Ситуация отмечает важность австралийского СПГ для глобальной энергетической безопасности, даже с возможностью перебоев с поставкой австралийского газа, что вызовет резкие скачки цен даже в Европе», — сказал Сол Кавоник, аналитик по энергетике из Сиднея в Credit Suisse Group.
Однако, по его словам, вероятно, соглашение будет достигнуто до того, как оно повлияет на мировые поставки СПГ.
Цены на газ в Европе подскочили на 30%: что стало причиной
По материалам:
РБК-Україна
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