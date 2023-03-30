Цены на бензин, дизель и автогаз снижаются — Finance.ua

Цены на бензин, дизель и автогаз снижаются
Розничные цены на дизельное топливо и автогаз в Украине 29 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин подешевел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,17 гривен за литр (-0,06 гривен), на дизельное топливо — 47,43 гривен за литр (-0,12 гривен), на автогаз — 21, 77 гривен за литр (-0,12 гривны).
Напомним, по данным Госстата, в феврале по сравнению с январем бензин А-92 подешевел на 3,4% до 49,0 гривен за литр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 5,4% — до 51,7 гривен за литр. При этом сжиженный газ для автомобилей подешевел на 11,9% до 24,5 гривен за литр.
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