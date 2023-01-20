Цены на бензин, дизель и автогаз снижаются — Finance.ua
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Цены на бензин, дизель и автогаз снижаются

Энергетика
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Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 20 января 2023 по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 10 копеек.
Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95».
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,69 гривны за литр (-0,49 гривен), на дизельное топливо — 53,48 гривны за литр (-0,60 гривен), на автогаз — 27, 55 гривны за литр (-0,10 грн).
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Розничные цены в Украине:
Цены на бензин, дизель и автогаз снижаются
Напомним, по данным Госстата, в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 бензин А-92 подешевел на 68,6% до 50,0 гривны за литр, бензин А-95 — на 68,5% до 51,3 гривны за литр. Дизельное топливо подорожало на 85,7% — до 55,0 гривен за литр.
При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 52,3% — до 29,1 гривны за литр.
По материалам:
РБК-Україна
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