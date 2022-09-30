Цены на автогаз и другие виды топлива — Finance.ua
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Цены на автогаз и другие виды топлива

Энергетика
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В пятницу, 30 сентября, по сравнению с четвергом, 29 сентября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 26,55 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 50,40 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 54,33 гривны за литр.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.
Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 50,40 гривны за литр.
Средние цены на дизельное топливо сохранились на 54,33 гривны за литр.
Средние цены на газ сохранились на 26,55 гривны за литр.
В четверг, 29 сентября, по сравнению со средой, 28 сентября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз повысились на 0,1% до 26,55 гривны за литр, бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 50,40 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 54,33 гривны за литр.
Цены на автогаз и другие виды топлива
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По материалам:
Українські Новини
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