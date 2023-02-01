Центробанки мира в прошлом году купили больше всего золота с 1967 года — Finance.ua

Центробанки мира в прошлом году купили больше всего золота с 1967 года Сегодня 06:20 — Банковские металлы

Центральные банки мира добавили в свои запасы 1 136 тонн золота на сумму около 70 млрд долларов в 2022 году. Это самый большой показатель с 1967 года.

Об этом сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC), пишет Reuters.

«Эти данные подчеркивают изменение отношения к золоту с 1990-х и 2000-х годов, когда центральные банки, особенно западноевропейские, владеющие большим количеством слитков, продавали сотни тонн в год. После финансового кризиса 2008-09 годов европейские банки перестали продавать золото, а все больше стран с развивающейся экономикой, таких как россия, Турция и Индия, стали его покупать», — пишет агентство.

Отмечается, что центральные банки любят золото, поскольку ожидается, что оно сохранит свою стоимость в турбулентные времена и, в отличие от валют и облигаций, не зависит от какого-то эмитента или правительства.

Золото позволяет центральным банкам диверсифицировать свои активы от таких активов, как казначейские облигации США и доллар.

"Это продолжение тенденции, — говорит аналитик Всемирного совета по золоту Кришан Гопаул.

«Вы можете видеть, что эти факторы влияют на произошедшее в прошлом году. На геополитическом фронте и макроэкономическом фронте было много неопределенности и волатильности», — пояснил он.

По данным WGC, покупка золота снизилась во время пандемии коронавируса, но ускорилась во второй половине 2022 года, когда центральные банки приобрели 862 тонны в период с июля по декабрь.

Центробанки, включая банки Турции, Китая, Египта и Катара, заявили, что покупали золото в прошлом году. Но покупатели около двух третей золота, купленного центральными банками в прошлом году, не были обнародованы, отмечает WGC.

К банкам, которые регулярно не публикуют информацию об изменениях в своих золотых запасах, относятся центробанки Китая и россии.

«Покупка золота центральными банками (в 2023 году) вряд ли будет соответствовать уровню 2022 года», — отметили в WGC.

«Более низкие общие резервы могут ограничить возможности для увеличения существующих ассигнований. Но запоздалая отчетность некоторых центральных банков означает, что мы должны применять высокую степень неопределенности к нашим ожиданиям, преимущественно в сторону увеличения», — заявили в WGC.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.