Ценность украинского паспорта поднялась в мировом рейтинге — Finance.ua
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Ценность украинского паспорта поднялась в мировом рейтинге

Сегодня 09:37Мир
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Компания Henley&Partners подготовила новый рейтинг паспортов мира в 2022 году.
ТОП-10 паспортов в мире выглядят следующим образом:
  1. Япония — 1 место (можно посещать 192 страны без визы или с визой по прибытии)
  2. Сингапур — 1 место (192 страны)
  3. Германия — 2 место (190 стран)
  4. Южная Корея — 2 место (190 стран)
  5. Финляндия — 3 место (189 стран)
  6. Италия — 3 место (189 стран)
  7. Люксембург — 3 место (189 стран)
  8. Испания — 3 место (189 стран)
  9. Австрия — 4 место (188 стран)
  10. Дания — 4 место (188 стран)
Украинский паспорт находится на 34-м месте и с ним можно посещать 143 страны. Украина поднялась на четыре строчки по сравнению с прошлым годом (тогда находилась на 38 месте со 136 странами).
Полностью ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.
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По материалам: Na chasi
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