Ценность украинского паспорта поднялась в мировом рейтинге — Finance.ua

Ценность украинского паспорта поднялась в мировом рейтинге

Сегодня 09:37 — Мир

Компания Henley&Partners подготовила новый рейтинг паспортов мира в 2022 году.

ТОП-10 паспортов в мире выглядят следующим образом:

Япония — 1 место (можно посещать 192 страны без визы или с визой по прибытии) Сингапур — 1 место (192 страны) Германия — 2 место (190 стран) Южная Корея — 2 место (190 стран) Финляндия — 3 место (189 стран) Италия — 3 место (189 стран) Люксембург — 3 место (189 стран) Испания — 3 место (189 стран) Австрия — 4 место (188 стран) Дания — 4 место (188 стран)

Украинский паспорт находится на 34-м месте и с ним можно посещать 143 страны. Украина поднялась на четыре строчки по сравнению с прошлым годом (тогда находилась на 38 месте со 136 странами).

Полностью ознакомиться с рейтингом можно по ссылке

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