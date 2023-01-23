Цена в 16 раз выше стартовой: львовский отель продали за 115 млн грн — Finance.ua

Цена в 16 раз выше стартовой: львовский отель продали за 115 млн грн Сегодня 17:57 — Фондовый рынок

Фонд госимущества продал гостиницу «Власта» во Львове за 115 миллионов гривен фирме из Киева. Финальная цена оказалась в 16 раз выше стартовой.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Отель «Власта» во Львове — ФГИ привлек 115 миллионов 16 раз выше стартовой цены. 23 участника в аукционе. Минус убыточное предприятие — 750 тыс. грн убытков за 3 года. Плюс 115 млн грн на Силы Обороны.

«Все, что привлекает ФГИУ — на вооружение и усиление армии. 115 млн грн — это, например, более 300 пикапов для ВСУ, 10 000 бронежилетов», — написал он.

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