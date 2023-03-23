Цена первого кроссовера от Huawei в Украине (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена первого кроссовера от Huawei в Украине (фото)

Фондовый рынок
184
В прошлом году в Украине был продан первый кроссовер Huawei. Им стала подзаряжаемая гибридная модель Huawei Seres SF5.
Цена первого кроссовера от Huawei в Украине (фото)
Huawei Seres SF5 — это подзаряжаемый гибрид с двигателем внутреннего сгорания емкостью 1,5 л с баком на 56 литров, который работает как генератор, на нем автомобиль может проехать до 1000 км.
Автомобиль также представляет собой PLUG-IN гибрид с батареей 35 кВт-ч, на которой авто может проехать 180 км.
Цена первого кроссовера от Huawei в Украине (фото)
Huawei Seres SF5 — это кроссовое D-класса, габариты — 4700*1930*1625 мм.
Первый автомобиль бренда Huawei в прошлом году был поставлен в Украину.

Цена

По мониторингу предложений, в Украине можно заказать такую модель по цене около $35-42 тыс.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:
Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚙
По материалам:
Autoconsulting
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.