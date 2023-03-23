Цена первого кроссовера от Huawei в Украине (фото) — Finance.ua

Цена первого кроссовера от Huawei в Украине (фото)
В прошлом году в Украине был продан первый кроссовер Huawei. Им стала подзаряжаемая гибридная модель Huawei Seres SF5.
Huawei Seres SF5 — это подзаряжаемый гибрид с двигателем внутреннего сгорания емкостью 1,5 л с баком на 56 литров, который работает как генератор, на нем автомобиль может проехать до 1000 км.
Автомобиль также представляет собой PLUG-IN гибрид с батареей 35 кВт-ч, на которой авто может проехать 180 км.
Huawei Seres SF5 — это кроссовое D-класса, габариты — 4700*1930*1625 мм.
Первый автомобиль бренда Huawei в прошлом году был поставлен в Украину.
Цена
По мониторингу предложений, в Украине можно заказать такую модель по цене около $35-42 тыс.
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