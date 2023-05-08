Цена на новостройки во Львове и Днепре Сегодня 20:00 — Недвижимость

Цена на новостройки во Львове и Днепре

Finance.ua решил исследовать, какие цены на готовые квартиры от застройщиков в крупнейших городах Украины. Наша редакция провела исследование и выбрала отдельные жилые комплексы, отвечающие следующим требованиям:

дома уже введены в эксплуатацию;

квартиры в домах есть в продаже от застройщиков;

жилые комплексы не обозначены как проблемные;

новостройки находятся в крупнейших городах Украины: Львове, Днепре.

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Во Львове выставлены на продажу готовые квартиры от застройщиков в 33 жилых комплексах.

По состоянию на первый квартал 2023 года стоимость квартир по количеству комнат распределяется так:

1-комнатные от 1,81 млн грн (48 м²) и до 5 млн грн (55 м²), например ЖК Инжир (37 900 — 41 700 грн/м²) и ЖК Grand Residence (90 950 грн/м²), ЖК Globus Premium (96 650 грн/м²).

2-комнатные от 1,87 млн грн (52 м²) и до 8,91 млн грн (87,3 м²), например, самое дешевое предложение в ЖК Инжир (36 000 — 39 800 грн/м²) и в ЖК Яркий Львов ( 34 100 грн/м²), а самая дорогая двухкомнатная — в ЖК Baltiysʹka Hall (102 000 грн/м²).

3-комнатные от 2,43 млн грн (67 м²) и до 8,99 млн грн (91.2 м²), «квадрат» трёшки в доме ЖК Инжир стоит от 36 000 грн, а в ЖК Globus Elite — 98 550 грн/м².

4- и 5-комнатные — от 18,95 млн грн за 215,89 м² в ЖК Глобус Меридиан до 24,63 млн грн (721-740 м²) в ЖК Greenville House.

В среднем стоимость однокомнатного жилья составляет 3,5 млн грн, а медианная стоимость квадратного метра — 60 650 грн.

Двухкомнатные квартиры чаще всего стоят в пределах 4,4 млн грн, или 53 050 грн/м², трехкомнатные и многокомнатные помещения — 5,12 млн грн и 47 400 грн/м² соответственно.

Самые дорогие квартиры во Львове в ЖК Greenville House, там остались только 5-комнатные, площадью 721-740 м², стоимостью от 24,63 млн грн (33 250 — 34 150 грн/м²), а самые дешевые — однокомнатные в ЖК Инжир, в жилом комплексе на ул. Баштанная, 6 и в ЖК Дом на Михновских (1,81-1,9 млн грн).

Ипотечное кредитование по программе єОселя на готовые квартиры представлено в 9 жилых комплексах г. Львов. Рассрочка возможна как на индивидуальных условиях, так и на срок до года, минимальный взнос от 30%, условия варьируются в зависимости от комплекса.

Днепр

Кредитование по программе єОселя представлено в Днепре в 4 ЖК. В отдельных комплексах можно приобрести квартиру в рассрочку. Подробно с жилыми комплексами, в которых открыты продажи на готовые квартиры, вы можете ознакомиться в таблицах в конце статьи.

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