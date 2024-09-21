Цена борща в украинских ресторанах выросла вдвое с 2020 года: в каких регионах самые высокие цены — Finance.ua

Цена борща в украинских ресторанах выросла вдвое с 2020 года: в каких регионах самые высокие цены
Стоимость тарелки борща в заведениях Украины выросла с 55 грн в 2020 году до 110 грн в 2024 году.
Об этом пишет «Реве та стогне ресторатор» со ссылкой на исследование Poster.
Отмечается, что индекс Борща вырос в два раза за последние годы.
Где в Украине дороже всего заказать борщ в ресторане
Самая высокая средняя цена блюда в заведениях:
- Николаевщины (130 грн);
- Херсонщины (129 грн.);
- Харьковщины (120 грн);
- Киева (110 грн).
Самые низкие средние цены на тарелку борща — в Тернопольской (60 грн) и Сумской (65 грн) областях.
За 5 лет клиенты Poster (система автоматизации кафе и ресторанов) продали более 5 млн порций борща.
До конца 2024 года Poster прогнозирует вдвое больше проданных порций, чем в 2020 году.
Напомним, в Украине продолжается сезон овощей, составляющих «борщовый набор». Цены стабильны и даже могут несколько снизиться с началом сбора поздних сортов. Однако, если сравнить с прошлыми годами, капуста подорожала, а стоимость картофеля вообще побила 10-летний рекорд.
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