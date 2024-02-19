Цена Bitcoin превысила $52 000, это самый высокий показатель с ноября 2021 года — Finance.ua

Цена Bitcoin превысила $52 000, это самый высокий показатель с ноября 2021 года Сегодня 18:05 — Криптовалюта

Цена Bitcoin превысила $52 000, это самый высокий показатель с ноября 2021 года

По данным CoinMarketCap, цена Bitcoin превысила 52 400 долларов, что является самым высоким показателем с ноября 2021 года благодаря положительным настроениям относительно внедрения специализированных биржевых фондов США и ожиданиям будущего халвинга, что уменьшит рост предложения токена.

Ведущий цифровой актив растет в течение четырех недель подряд, утроившись с начала 2023 года.

По словам аналитиков, хотя откат цен выглядит правдоподобным, более широкий восходящий тренд, похоже, продолжится, и цены пересмотрят и потенциально превзойдут рекордный максимум в 69 000 долларов перед четвертым уменьшением вознаграждения за майнинг вдвое, которое состоится 19 апреля.

К такому выводу пришла компания 10X Research после изучения прошлых данных и индикатора технического анализа, называемого индексом относительной силы (RSI).

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