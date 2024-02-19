Цена Bitcoin превысила $52 000, это самый высокий показатель с ноября 2021 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена Bitcoin превысила $52 000, это самый высокий показатель с ноября 2021 года

Криптовалюта
11
Цена Bitcoin превысила $52 000, это самый высокий показатель с ноября 2021 года
Цена Bitcoin превысила $52 000, это самый высокий показатель с ноября 2021 года
По данным CoinMarketCap, цена Bitcoin превысила 52 400 долларов, что является самым высоким показателем с ноября 2021 года благодаря положительным настроениям относительно внедрения специализированных биржевых фондов США и ожиданиям будущего халвинга, что уменьшит рост предложения токена.
Ведущий цифровой актив растет в течение четырех недель подряд, утроившись с начала 2023 года.

Читайте также: От $1 тыс. для старта? На что обратить внимание, если решили зарабатывать на FOREX в 2024 году

По словам аналитиков, хотя откат цен выглядит правдоподобным, более широкий восходящий тренд, похоже, продолжится, и цены пересмотрят и потенциально превзойдут рекордный максимум в 69 000 долларов перед четвертым уменьшением вознаграждения за майнинг вдвое, которое состоится 19 апреля.
К такому выводу пришла компания 10X Research после изучения прошлых данных и индикатора технического анализа, называемого индексом относительной силы (RSI).

Курс криптовалют к доллару 💵

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.