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Цена бензина в рф бьет рекорд за последние 20 лет, — Bloomberg

Мир
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Цена бензина в рф бьет рекорд за последние 20 лет, — Bloomberg
Цена бензина в рф бьет рекорд за последние 20 лет, — Bloomberg
Розничные цены на бензин в россии за неделю выросли на 3%, что стало самым значительным недельным скачком как минимум за два десятилетия. Пораженные украинскими дронами нефтеперерабатывающие заводы стали новым фактором инфляционного риска, пишет Bloomberg .
По данным Федеральной службы статистики, средние цены бензина в россии с 16 по 22 июня выросли на 3% - до 71,20 рубля (0,95 долл.) за литр.
Отмечается, что причиной для скачка стали масштабные повреждения нефтеперерабатывающих заводов в результате атак украинских беспилотников. Среди пораженных объектов завод «Газпромнефть» в Москве. Это спровоцировало панические закупки топлива, очереди на АЗС и дефицит в ряде регионов. Это заставило власти ввести ограничения на продажу бензина и призвать жителей воздержаться от накопления топлива в канистрах.
Согласно данным статистической службы, темпы роста цен на дизельное топливо ускорились до 2,7% с 0,8% неделей ранее.
«Компания Украины с использованием дронов против российской энергетической инфраструктуры становится для Москвы все более продолжительной макроэкономической проблемой», — отметил старший экономист Capital Economics Лиам Пич.
По данным Росстата, производство нефтепродуктов в мае упало на 13,5% после снижения на 9,1% в апреле. Это самый глубокий спад минимум с 2015 года. Производство нефтепродуктов только в первой половине месяца упало на 15% по сравнению с прошлым годом и на 9% по сравнению с предыдущим месяцем.
Сейчас около 75% регионов россии ввели разные формы нормирования или столкнулись с перебоями в поставках горючего. Ограничения для водителей ввели Брянская, Курская, Липецкая, Самарская и Тюменская области.
По материалам:
УНІАН
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