Цена $20 600 и заводское ГБО: Kia представила недорогой семейный седан (фото) — Finance.ua

Цена $20 600 и заводское ГБО: Kia представила недорогой семейный седан (фото) Сегодня 03:35 — Фондовый рынок

Цена $20 600 и заводское ГБО: Kia представила недорогой семейный седан (фото)

Седан Kia K5 стал более выразительным с виду и получил совершенно новый салон. Модель доступна в бензиновых, газовых и гибридных версиях.

В Южной Корее дебютировал новый Kia K5. Седан D-класса прошел модернизацию вслед за родственным кроссовером Sorento и поступает в продажу на родине по цене от 27,84 млн вон ($20 600). Об этом сообщается на официальном сайте Kia.

Новый Kia K5 узнаваем, прежде всего, по измененной оптике. Седан получил фары сложной формы с оригинальными ходовыми огнями, а фонари растянули на задние крылья. Кроме того, заменены бамперы и предложены новые колесные диски диаметром от 16 до 19 дюймов. Также появилась новая версия Black Fit с декором чёрного цвета.

В салоне Kia K5 2024 улучшены отделочные материалы, а на передней панели теперь установлен изогнутый дисплей виртуального щитка приборов и мультимедийной системы. Вдобавок, заменены вентиляционные дефлекторы и переключатели климат-контроля, а также добавлена ​​беспроводная зарядка для смартфонов и сканер отпечатков пальцев.

В других странах седан Kia K5 также доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л турбо (240 л. с.) и 2,5 л (194 и 290 л. с.). Модели предлагают автоматические КПП на 6 и 8 ступеней.

Фокус По материалам:

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