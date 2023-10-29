Цена $20 600 и заводское ГБО: Kia представила недорогой семейный седан (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена $20 600 и заводское ГБО: Kia представила недорогой семейный седан (фото)

Фондовый рынок
25
Цена $20 600 и заводское ГБО: Kia представила недорогой семейный седан (фото)
Цена $20 600 и заводское ГБО: Kia представила недорогой семейный седан (фото)
Седан Kia K5 стал более выразительным с виду и получил совершенно новый салон. Модель доступна в бензиновых, газовых и гибридных версиях.
В Южной Корее дебютировал новый Kia K5. Седан D-класса прошел модернизацию вслед за родственным кроссовером Sorento и поступает в продажу на родине по цене от 27,84 млн вон ($20 600). Об этом сообщается на официальном сайте Kia.
Новый Kia K5 узнаваем, прежде всего, по измененной оптике. Седан получил фары сложной формы с оригинальными ходовыми огнями, а фонари растянули на задние крылья. Кроме того, заменены бамперы и предложены новые колесные диски диаметром от 16 до 19 дюймов. Также появилась новая версия Black Fit с декором чёрного цвета.
В салоне Kia K5 2024 улучшены отделочные материалы, а на передней панели теперь установлен изогнутый дисплей виртуального щитка приборов и мультимедийной системы. Вдобавок, заменены вентиляционные дефлекторы и переключатели климат-контроля, а также добавлена ​​беспроводная зарядка для смартфонов и сканер отпечатков пальцев.
В других странах седан Kia K5 также доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л турбо (240 л. с.) и 2,5 л (194 и 290 л. с.). Модели предлагают автоматические КПП на 6 и 8 ступеней.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.