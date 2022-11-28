Цена $1,3 миллиона и 2,3 с до сотни: представлено самое быстрое и дорогое чешское авто — Finance.ua

Цена $1,3 миллиона и 2,3 с до сотни: представлено самое быстрое и дорогое чешское авто 28.11.2022, 00:22 — Технологии&Авто

Цена $1,3 миллиона и 2,3 с до сотни: представлено самое быстрое и дорогое чешское авто

Чешская компания Praga презентовала суперкар Bohema. Всего выпустят только 89 таких авто стоимостью $1,3 миллиона. Об этом сообщает официальный сайт марки.

Компания Praga выпускала роскошные автомобили в 30-х годах, а теперь она возрождена и создает экстремальные трековые суперкары. Bohema — двухместное купе с карбоновым кузовом весом всего 989 кг.

Дизайн Praga Bohema продиктован соображениями аэродинамики. У авто выраженный «нос» как в гоночных болидах, большой передний спойлер и регулируемое заднее антикрыло. На скорости 250 км/ч они создают 900 кг прижимной силы.

В отделке салона сочетаются карбон и алькантара. Руль выполнен в стиле болидов «Формулы-1», а прямо на нем установлен дисплей цифровой панели приборов.

Чешский суперкар оснащен 3,8-литровым V6 твин-турбо от Nissan GT-R, доработанным британской компанией Litchfield. Его мощность подняли до 710 л. с. и добавили титановый спортивный выхлоп.

С 6-ступенчатой секвентальной КПП разгон до 100 км/ч занимает 2,3 с, а максимальная скорость ограничена на 300 км/ч. Это не только самый дорогой, но и самый быстрый чешский автомобиль.

Новая Praga Bohema оснащена активной подвеской с жестким спортивным режимом для трека и комфортабельным — для дорог общего пользования. Замедляют суперкар карбоново-керамические тормоза.

Фокус По материалам:

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