Casio презентовала первое умное кольцо-часы (фото) — Finance.ua
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Casio презентовала первое умное кольцо-часы (фото)

Технологии&Авто
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Casio презентовала первое умное кольцо-часы (фото)
Casio презентовала первое умное кольцо-часы (фото), Фото: Casio
Компания Casio представила свое первое умное кольцо, и оно вышло по-настоящему оригинальным. Фактически, это крошечные цифровые часы, которые одеваются на палец и показывают время.
Об этом пишет The Verge.
Дизайн новинки вдохновлен легендарными G-Shock 5000. Габариты устройства едва доходят до одного дюйма, но при этом в кольце уместился полноценный LCD-экран.
На одной устройство батарее работает до двух лет, которую можно заменить в случае разрядки.
Фото: Casio
Фото: Casio
Также кольцо получило три функциональные кнопки, водозащиту, быстрое переключение между двумя часовыми поясами, секундомер и таймер со световым индикатором — когда время подойдет к концу, он начнет мигать. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, весит кольцо всего 16 граммов.
А вот стандартных для подобных устройств функций здоровья нет. Мониторить сердечный ритм, температуру тела, качество сна не выйдет.
Запуск новинки намечен на декабрь 2024 года. Ее оценили в 125 долларов (около 5000 грн).
По материалам:
УНІАН
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