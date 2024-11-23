Casio презентовала первое умное кольцо-часы (фото) — Finance.ua

Casio презентовала первое умное кольцо-часы (фото) Сегодня 01:21 — Технологии&Авто

Casio презентовала первое умное кольцо-часы (фото), Фото: Casio

Компания Casio представила свое первое умное кольцо, и оно вышло по-настоящему оригинальным. Фактически, это крошечные цифровые часы, которые одеваются на палец и показывают время.

Об этом пишет The Verge.

Дизайн новинки вдохновлен легендарными G-Shock 5000. Габариты устройства едва доходят до одного дюйма, но при этом в кольце уместился полноценный LCD-экран.

На одной устройство батарее работает до двух лет, которую можно заменить в случае разрядки.

Фото: Casio

Также кольцо получило три функциональные кнопки, водозащиту, быстрое переключение между двумя часовыми поясами, секундомер и таймер со световым индикатором — когда время подойдет к концу, он начнет мигать. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, весит кольцо всего 16 граммов.

А вот стандартных для подобных устройств функций здоровья нет. Мониторить сердечный ритм, температуру тела, качество сна не выйдет.

Запуск новинки намечен на декабрь 2024 года. Ее оценили в 125 долларов (около 5000 грн).

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.