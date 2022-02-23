Cashless-экономика: как в Украине выросли безналичные расчеты — Finance.ua

Количество операций с использованием платежных карт, эмитированных банками Украины, в 2021 году составило 7 817,1 млн шт., а их сумма — 5 091,7 млрд грн. По сравнению с 2020 годом количество и сумма указанных операций выросли примерно на треть (на 30,3% и 28,7% соответственно).
«Еще быстрыми темпами росли объемы безналичных операций. В частности, в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, количество безналичных операций с использованием платежных карт выросло на 35,1% — до 7 039,9 млн шт., а их сумма — на 40, 3% — до 3 099,1 млрд грн», — сообщают в Нацбанке.
Таким образом, в 2021 году 9 из 10 сделок были безналичными (90,1% от общего количества сделок с платежными картами).
Доля безналичных операций по сумме составила 60,9% всех операций с платежными картами. В 2020 году эти показатели были ниже — 87% и 55,8% соответственно.
Так, в 2021 году по-прежнему больше всего операций с использованием карт приходилось:
по количеству — на расчеты в торговой сети — 52,4% (или 3 686,0 млн шт.). Их сумма составляла не более четверти всех безналичных операций (28,4%);
по сумме — на переводы с карты на карту — 43,6% (или 1 352,0 млрд грн). Их количество составило 12,7%.
Оплаты товаров и услуг в сети Интернет в 2021 году составили примерно четверть от количества и суммы всех безналичных операций с платежными картами (25,9% и 23,3% соответственно). Это почти 721,3 млрд грн.
Средняя сумма одной сделки в торговой сети по итогам 2021 года составила 238 грн (год назад — 229 грн), а одной операции по переводу с карты на карту — 1 512 грн (год назад — 1 444 грн).
Средняя сумма одной сделки по оплате товаров и услуг в сети Интернет составила 395 грн (год назад — 428 грн).
bank.gov.ua
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