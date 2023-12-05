Canalys прогнозирует восстановление на рынке ПК, в 2024 году поставки возрастут на 7,6% — Finance.ua
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Canalys прогнозирует восстановление на рынке ПК, в 2024 году поставки возрастут на 7,6%

Технологии&Авто
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Canalys прогнозирует восстановление на рынке ПК, в 2024 году поставки возрастут на 7,6%
Canalys прогнозирует восстановление на рынке ПК, в 2024 году поставки возрастут на 7,6%
Мировые поставки ПК в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизятся на 12,4% и составят 248,5 млн единиц. В прошлом году они достигали 283,7 млн единиц.
Об этом говорится в прогнозе аналитической компании Canalys, пишет TechPowerUp.
Однако эксперты отмечают, что сейчас поставки ПК в мире находятся на грани восстановления после падения на протяжении семи кварталов. В IV квартале этого года рынок вернется к росту, который составит 5%.
«Мировой рынок ПК находится на пути к восстановлению и к следующему году вернется к уровню поставок 2019 года, — объясняют в Canalys. — Влияние ИИ на индустрию ПК будет значительным, а ведущие игроки среди OEM-производителей, производителей процессоров и поставщиков операционных систем сосредоточатся на выпуске новых моделей с поддержкой ИИ в 2024 году. Эти инициативы будут способствовать возобновлению спроса, особенно в коммерческом секторе».
Canalys прогнозирует восстановление на рынке ПК, в 2024 году поставки возрастут на 7,6%
Согласно прогнозам Canalys, в следующем году мировые поставки ПК возрастут по сравнению с нынешним годом на 7,6% и достигнут 267,3 млн единиц. Этому будет способствовать, в частности, цикл обновления Windows и распространения систем с ИИ.
По материалам:
mezha.media
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