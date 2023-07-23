Cadillac выпустит доступный электрический кроссовер Optiq — Finance.ua

Cadillac выпустит доступный электрический кроссовер Optiq Сегодня 02:21 — Технологии&Авто

Чуть более года назад корпорация General Motors начала продавать на китайском рынке импортируемые флагманские кроссоверы Cadillac Lyriq, использующие новейшую платформу Ultium, но за первые три месяца текущего года смогла реализовать чуть более 900 экземпляров, поэтому ради оживления спроса на продукцию этой марки решила вывести на рынок КНР более доступную модель Optiq.

Упоминания о новинке были замечены в базе данных китайских регуляторов, выдающих разрешения на реализацию автомобилей на территории Китая. Кроссовер с габаритными размерами 4822×1912×1642 мм и колесной базой 2915 мм будет уступать по размерам Cadillac Lyriq, у которого соответствующие размеры составляют 5003×1978×1635 мм при длине колесной базы 30.

Cadillac Optiq будет предлагаться в двух версиях с единственным электродвигателем мощностью 150 или 180 кВт, а полный привод не предусмотрен, что для китайского рынка не является существенным недостатком. Тяговыми аккумуляторами новинку будет поставлять совместное предприятие SAIC и CATL, а выпуском будет заниматься совместное предприятие SAIC и GM в Ухане.

Новая более доступная модель электрического кроссовера должна помочь Cadillac в борьбе за кошельки китайских покупателей, хотя цена Optiq пока не уточняется. В первой половине июля Cadillac была вынуждена снизить цены на старший кроссовер Lyriq на 14%, что указывает на проблемы со сбытом этой марки в регионе.

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Ampercar По материалам:

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