Cadillac выпустит доступный электрический кроссовер Optiq — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Cadillac выпустит доступный электрический кроссовер Optiq

Технологии&Авто
16
Чуть более года назад корпорация General Motors начала продавать на китайском рынке импортируемые флагманские кроссоверы Cadillac Lyriq, использующие новейшую платформу Ultium, но за первые три месяца текущего года смогла реализовать чуть более 900 экземпляров, поэтому ради оживления спроса на продукцию этой марки решила вывести на рынок КНР более доступную модель Optiq.
Упоминания о новинке были замечены в базе данных китайских регуляторов, выдающих разрешения на реализацию автомобилей на территории Китая. Кроссовер с габаритными размерами 4822×1912×1642 мм и колесной базой 2915 мм будет уступать по размерам Cadillac Lyriq, у которого соответствующие размеры составляют 5003×1978×1635 мм при длине колесной базы 30.
Cadillac выпустит доступный электрический кроссовер Optiq
Cadillac Optiq будет предлагаться в двух версиях с единственным электродвигателем мощностью 150 или 180 кВт, а полный привод не предусмотрен, что для китайского рынка не является существенным недостатком. Тяговыми аккумуляторами новинку будет поставлять совместное предприятие SAIC и CATL, а выпуском будет заниматься совместное предприятие SAIC и GM в Ухане.
Cadillac выпустит доступный электрический кроссовер Optiq
Новая более доступная модель электрического кроссовера должна помочь Cadillac в борьбе за кошельки китайских покупателей, хотя цена Optiq пока не уточняется. В первой половине июля Cadillac была вынуждена снизить цены на старший кроссовер Lyriq на 14%, что указывает на проблемы со сбытом этой марки в регионе.
Где бы вы ни находились, не забывайте заботиться о своей безопасности во время путешествий на авто. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.