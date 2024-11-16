Cadillac прекращает производство своей доступной модели (фото) — Finance.ua

Cadillac прекращает производство своей доступной модели (фото) Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Cadillac прекращает производство своей доступной модели (фото), Фото: Cadillac

У производителя премиальных автомобилей Cadillac, как и любой другой компании, есть самая дешевая модель в линейке. Многие думают, что такая машина должна привлекать покупателей, но Cadillac XT4 скоро снимут с производства.

Cadillac XT4 — компактный кроссовер размером с VW Tiguan, появившийся в 2018 году. Основные соперники модели — BMW X1, Audi Q3 и Mercedes GLA.

Производство Cadillac XT4 будет остановлено в январе 2025 года. Продажи этого кроссовера в последнее время снижались.

Ожидалось, что производство приостановят всего на несколько месяцев, но в компании приняли более радикальное решение о модели.

Фото: Cadillac

На домашнем рынке США цена Cadillac XT4 стартует с 38 тысяч долларов. Приблизительно на 10−15% дешевле основных конкурентов, которые все же привлекают больше покупателей.

Завод Fairfax Assembly в Канзасе будет направлен на модернизацию перед производством нового поколения недорогих электромобилей Chevrolet Bolt.

Пока неизвестно, получит ли Cadillac XT4 преемника. Но, скорее всего, сборка в Китае продолжится для местного рынка.

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Обозреватель По материалам:

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