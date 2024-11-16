Cadillac прекращает производство своей доступной модели (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Cadillac прекращает производство своей доступной модели (фото)

Технологии&Авто
27
Cadillac прекращает производство своей доступной модели (фото)
Cadillac прекращает производство своей доступной модели (фото), Фото: Cadillac
У производителя премиальных автомобилей Cadillac, как и любой другой компании, есть самая дешевая модель в линейке. Многие думают, что такая машина должна привлекать покупателей, но Cadillac XT4 скоро снимут с производства.
Детали сообщает Motor1.
Cadillac XT4 — компактный кроссовер размером с VW Tiguan, появившийся в 2018 году. Основные соперники модели — BMW X1, Audi Q3 и Mercedes GLA.
Производство Cadillac XT4 будет остановлено в январе 2025 года. Продажи этого кроссовера в последнее время снижались.
Ожидалось, что производство приостановят всего на несколько месяцев, но в компании приняли более радикальное решение о модели.
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
На домашнем рынке США цена Cadillac XT4 стартует с 38 тысяч долларов. Приблизительно на 10−15% дешевле основных конкурентов, которые все же привлекают больше покупателей.
Завод Fairfax Assembly в Канзасе будет направлен на модернизацию перед производством нового поколения недорогих электромобилей Chevrolet Bolt.
Пока неизвестно, получит ли Cadillac XT4 преемника. Но, скорее всего, сборка в Китае продолжится для местного рынка.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.