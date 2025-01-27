Cadillac представил самый быстрый серийный автомобиль в своей истории (видео) — Finance.ua

Cadillac представил самый быстрый серийный автомобиль в своей истории (видео) Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Cadillac представил самый быстрый серийный автомобиль в своей истории (видео)

Электромобиль Cadillac Lyriq получил спортивную версию V. Кроссовер поступит в производство к концу первого квартала нынешнего года и обойдется в 79 990 долларов.

Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

Новый Cadillac Lyriq-V получил двухмоторную полноприводную установку на 615 л. с. и 880 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, то есть кроссовер быстрее бензинового спортивного седана Cadillac CT5-V Blackwing.

Кроме того, рулевое управление Cadillac Lyriq-V стало более острым, а подвеска с адаптивными амортизаторами — более жесткой. Также установлены тормоза Brembo диаметром 390 мм.

А вот батарея на 102 кВт∙ч осталась без изменений, но запас хода меньше, чем у стандартного Cadillac Lyriq — 459 км. Быстрая зарядка позволяет прибавить 120 км запаса хода за 10 минут.

Отличить новый Cadillac Lyriq-V можно по более агрессивным бамперам, обвесу с карбоновыми акцентами и спойлеру на крыше. Кузов занижен и установлены 22-дюймовые диски.

В салоне появились спортивные рули и кресла. Кроме того, изменена графика 33-дюймового дисплея, а комплектацию пополнили проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью и акустика AKG с 23 динамиками.

Фокус По материалам:

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