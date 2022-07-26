Бывший банкир Goldman обвиняется в передаче инсайдов приятелю со сквоша — Finance.ua

Бывший банкир Goldman обвиняется в передаче инсайдов приятелю со сквоша Сегодня 17:42 — Криминал

Бывший банкир Goldman обвиняется в передаче инсайдов приятелю со сквоша

Бывшего банкира Goldman Sachs Group Inc. обвинили в передаче биржевых инсайдов своему приятелю со сквоша. Соответствующее обвинение в инсайдерской торговле обнародовала федеральная прокуратура.

Полиция обвиняет 37-летнего Бриеша Гоэла, работавшего в банке Goldman Sachs с 2013 года примерно до 2021 года. По словам прокуроров, бывший вице-президент Goldman, Гоэл передал информацию, полученную о потенциальных слияниях, своему другу, а затем с ним же разделил доходы от торговли.

«Обвинения должны стать сигналом для всех, кто даже думает о совершении инсайдерской торговли: прекратите это. Потому что мы наблюдаем», — заявил на пресс-конференции Демиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка.

Как пишет FT, предполагаемая схема началась в 2017 году и принесла 291 735 долларов прибыли Гоэлу и Акшаю Ниранджану – 33-летнему трейдеру Barclays в Нью-Йорке. Они были друзьями из аспирантуры и вместе играли в сквош.

Прокуроры утверждают, что Ниранджан использовал информацию, предоставленную ему Гоэлом, для торговли акциями компаний, в частности Lumos Networks, PharMerica Corporation и Calgon Carbon, используя опционы колл — делая ставку на то, что цена базовой ценной бумаги вырастет.

В Goldman заявили, что осуждают такое поведение сотрудника и сотрудничают с Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам.

«Инсайдерская торговля в 2017 и 2018 годах, которую утверждает правительство, является вопиющим поведением», — говорится в заявлении банка.

К слову, в прошлом году Гоэл устроился работать в Apollo Global Management из Goldman на должность директора отдела структурированных финансов компании. Однако, по словам представителя компании, когда в Apollo узнали об обвинениях, сразу же отправили мужчину в отпуск на неопределенный срок.

Рид Бродски, адвокат Гоэла, сказал в своем заявлении: «К сожалению, правительство поспешило выдвинуть обвинения Бриешу на основании заявления одного человека о том, что якобы произошло несколько лет назад до того, как Бриеш пришел на текущую работу — не дав Бриешу возможности высказаться, несправедливо запятнав его имя... Бриеш с нетерпением ждет демонстрации своей невиновности».

Financial Times По материалам:

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