Бывшие должностные лица «Укрзализныци» осуждены за хищение 98 млн гривен — Finance.ua
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Бывшие должностные лица «Укрзализныци» осуждены за хищение 98 млн гривен

Криминал
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Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) объявила обвинительный приговор 4 бывшим должностным лицам филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски» ПАО «Укрзализныця».
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Их обвиняют в злоупотреблении своим служебным положением и завладении средствами ПАО «Укрзализныця» в сумме 98,2 млн гривен. Формально средства были оформлены путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО «Скела Терциум».
Но, как выяснило следствие, на самом деле эти материалы не поставлялись ни на паромы, для нужд которых заключались договоры поставки топлива, ни в арендуемые резервуары.
Суд признал фигурантов дела виновными в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору);
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).
Им назначено наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности сроком на три года, с конфискацией имущества. Вместе с тем суд освободил лиц от отбывания наказания по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины ввиду истечения срока давности.
Двум обвиняемым изменили меру пресечения на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу. Еще двоим обвиняемым присудили круглосуточный домашний арест.
По материалам:
УНН
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