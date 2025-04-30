Бывшие должностные лица «Укрзализныци» осуждены за хищение 98 млн гривен — Finance.ua

Бывшие должностные лица «Укрзализныци» осуждены за хищение 98 млн гривен Сегодня 12:14 — Криминал

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) объявила обвинительный приговор 4 бывшим должностным лицам филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски» ПАО «Укрзализныця».

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Их обвиняют в злоупотреблении своим служебным положением и завладении средствами ПАО «Укрзализныця» в сумме 98,2 млн гривен. Формально средства были оформлены путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО «Скела Терциум».

Но, как выяснило следствие, на самом деле эти материалы не поставлялись ни на паромы, для нужд которых заключались договоры поставки топлива, ни в арендуемые резервуары.

Суд признал фигурантов дела виновными в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Им назначено наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности сроком на три года, с конфискацией имущества. Вместе с тем суд освободил лиц от отбывания наказания по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины ввиду истечения срока давности.

Двум обвиняемым изменили меру пресечения на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу. Еще двоим обвиняемым присудили круглосуточный домашний арест.

УНН По материалам:

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