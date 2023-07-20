Бюро кредитных историй уже собирает данные о долгах за коммуналку — Finance.ua

Бюро кредитных историй уже собирает данные о долгах за коммуналку Сегодня 17:00 — Личные финансы

У Украинского бюро кредитных историй появился новый донор, поэтому в кредитной истории есть дополнительная информация о коммунальных долгах — она доступна как партнерам УБКИ, так и физическим лицам.

Об этом во время Ukrainian Credit Conference рассказала глава департамента маркетинга и продаж УБКИ Елена Мала.

Она уточнила, что данные по коммунальным долгам пока никак не влияют на кредитный рейтинг или кредитную историю.

Все думают, что нашими партнерами могут быть только финансовые компании. На самом деле нет. В самом законе указано, что субъекты предпринимательской деятельности или нефинансовые компании, работающие с предоставлением услуг по отсрочке платежей, могут быть нашими партнерами. Коммунальные услуги — это то же самое. Это действительно международная практика", — отметила Елена Мала.

Согласно статье 6 Закона Украины «Об организации формирования и обращения кредитных историй», пользователями Бюро могут быть банки, небанковские финансовые учреждения и другие субъекты хозяйственной деятельности, которые продают товары (услуги) с отсрочкой платежа или предоставляют имущество в кредит, а также лица, получившие право требования по кредитной сделке.

В мае пресс-служба ДТЭК сообщала, что энергетические компании будут периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в Украинское бюро кредитных историй. Тогда на 1 мая бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере 1,7 млрд грн.

Как известно, в базе УБКИ есть 26,7 млн кредитных историй физических и 400 тыс. юридических лиц.

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