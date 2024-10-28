Бюджеты городов: сколько доходов и расходов приходится на одного жителя — Finance.ua

Бюджеты городов: сколько доходов и расходов приходится на одного жителя Сегодня 17:04

Бюджеты городов: сколько доходов и расходов приходится на одного жителя

Журналисты проанализировали бюджеты украинских городов и составили рейтинг, где зарабатывают и тратят больше всего в расчете на одного жителя.

Самые высокие доходы и расходы бюджета на одного жителя, конечно, в Киеве: 22,4 тысячи гривен и 15,1 тысячи гривен соответственно. Столичный бюджет по доходам сейчас выполнен на 81,3%, по расходам — на 44,5%.

Доходы бюджетов на одного жителя

Во Львове на одного жителя приходится 15,3 тысячи гривен доходов бюджета, в Днепре — 14,4 тысячи, в Ужгороде — 13,2 тысячи, в Виннице — 12,2 тысячи, в Житомире — 11,5 тысячи, в Луцке и Черновцах — по 11,2 тысячи.

По 10,9 тысячи гривен бюджетных поступлений приходится на одного жителя в Хмельницком и Черкассах. В Тернополе этот показатель составляет 10,8 тысячи, в Чернигове — 10,7 тысячи, в Ивано-Франковске — 10,3 тысячи, в Ровно и Сумах — по 10 тысяч, в Запорожье — 9,6 тысячи, в Харькове — 9, 5 тысяч, в Одессе — 9,4 тысяч.

Меньше всего доходов бюджета приходится на одного жителя в Краматорске, Николаеве и Херсоне — 8,8 тысячи и 7,8 тысячи соответственно.

Расходы бюджетов на одного жителя

После Киева самая высокая сумма расходов на одного жителя в бюджете Ужгорода — 12,2 тысячи. Чуть отстает Днепр — 12 тысяч.

В бюджете Винницы на одного жителя приходится 11,4 тысячи расходов, Львова — 11,3 тысячи, Хмельницкого — 11,1 тысячи, Луцка — 10,7 тысячи, Житомира — 10,5 тысячи, Черкасс — 10,3 тысячи, Ивано-Франковска — 10 тысяч, Тернополя — 9,8 тысячи, Ровно — 9,2 тысячи.

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По 8,6 тысячи гривен расходов приходится на одного жителя в Черновцах и Чернигове, по 8,4 тысячи — в Сумах, по 8,2 тысячи — в Запорожье, по 8 тысяч — в Одессе, по 7,9 тысячи — в Краматорске, по 7,5 тысячи — в Николаеве и Харькове.

На одного жителя Херсона приходится всего 6,1 тысячи гривен бюджетных расходов.

Слово і Діло По материалам:

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