Биржа Gate. io заключила многолетнее партнерство с Oracle Red Bull Racing — Finance.ua

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Биржа Gate. io заключила многолетнее партнерство с Oracle Red Bull Racing

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Биржа Gate. io заключила многолетнее партнерство с Oracle Red Bull Racing
Биржа Gate. io заключила многолетнее партнерство с Oracle Red Bull Racing
Криптовалютная биржа Gate.io объявила о начале партнерства с командой Formula 1 Oracle Red Bull Racing. Цель соглашения — объединение двух лидеров в своих отраслях, которые стремятся к инновациям и внедрению передовых технологий в спорт и цифровую экономику.
С 2025 года бренд Gate. io будет размещен на ключевых элементах машины Oracle Red Bull Racing, включая заднее крыло, носовую часть, колесные колпаки, шасси, а также на гоночных костюмах и шлемах Макса Ферстаппена, четырехкратного чемпиона мира.
«Мы рады приветствовать Gate. io в нашей команде. Этот бренд разделяет нашу страсть к технологическим инновациям. Мы с нетерпением ждем возможности создать уникальное взаимодействие с фанатами по всему миру и работать с партнером, который не боится нарушать существующие нормы», — отметил Кристиан Хорнер, генеральный директор Oracle Red Bull Racing.
Основатель и генеральный директор Gate. io Линь Хан так прокомментировал это событие:
«В Gate. io мы уверены, что инновации и производительность идут рука об руку — будь то в блокчейне или на гоночной трассе. Oracle Red Bull Racing раздвигает пределы инженерии, а мы, в свою очередь, развиваем блокчейн-технологии, чтобы повысить прозрачность и эффективность цифровых финансов. Мы рады исследовать возможности сотрудничества с такими отраслями, как автоспорт».
Это партнерство направлено на внедрение инновационных решений в своих сферах. Oracle Red Bull Racing продолжает стремиться к максимальной точности и скорости на трассе, а Gate. io работает над развитием технологий для повышения безопасности и прозрачности в блокчейн-пространстве.
Ожидается, что сотрудничество ускорит внедрение блокчейн-технологий и Web3-решений и расширит доступ к цифровым финансовым инструментам по всему миру
По материалам:
gate.io
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