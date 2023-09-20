Быки VS Медведи. Различия двух инвестиционных стратегий: где можно больше заработать — Finance.ua
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Быки VS Медведи. Различия двух инвестиционных стратегий: где можно больше заработать

Личные финансы
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Быки VS Медведи. Различия двух инвестиционных стратегий: где можно больше заработать
Быки VS Медведи. Различия двух инвестиционных стратегий: где можно больше заработать
Современный мир инвестиций меняется каждый день. Теперь инвестирование стало доступным не только профессиональным инвесторам и аналитикам, но и обычным людям. Инновации и новые технологии делают инвестиции более доступными и удобными, но помимо капитала и счета требуется еще одно — правильная стратегия.
Приглашаем вас, 30 сентября, принять участие в конференции «Лига чемпионов. Быки VS Медведи. Битва инвестиционных стратегий» и определить, кем вы будете в мире ценных бумаг — быком или медведем?
Организаторы конференции: сайт о финансах и инвестициях «Минфин» и Биржевой Университет.
Возможности, которые вас ждут в битве инвесторов:
  • Глубокий анализ стратегий Быков и Медведей и нюансы их работы в реальном мире.
  • Разбор кейсов заработка на реальных примерах при росте рынка и финансовых кризисах.
  • Нетворкинг с инвесторами, финансовыми консультантами, аналитиками и экспертами.
  • Разбор трендов, которые сегодня двигают рынок: искусственный интеллект, сырье и т. д.
  • Инсайты от выступлений инвесторов, которых вы читаете и смотреть в соцсетях.
  • Благотворительный аукцион за донат на ВСУ и консультации экспертов конфи в подарок.
На Лиге чемпионов разберем инструменты и определим, где можно заработать больше и как вам лавировать между стратегиями в разные циклы экономического развития.
Чья стратегия выигрывает?
Медведи, зарабатывающие на спаде рынка?
  • Short Selling
  • Бондс
  • Дерировать
  • Опционы
  • IPO
или Быки, ориентирующиеся на рост рынка
  • Акции
  • ETF
  • Инвестиционные фонды
  • Индексные фонды
  • Фьючерсы
3 причин, почему вам следует прийти на конференцию:
  • — Чтобы узнать, с чего начать работать и зарабатывать (!) на фондовом рынке.
  • — Чтобы разобрать надежные и доходные инструменты пассивного дохода из реального бизнеса.
  • — Чтобы услышать, как сформировать собственный финансовый план и стратегию инвестирования.
🗓️ Дата: 30 сентября
⏰ Время: 13.00−18.00
📍 Место проведения: Киев, UNIT City, кампус В12
Детали и регистрация на конференцию по этой ссылке:

Ліга чемпіонів: Бики vs Ведмеді. Битва інвестиційних стратегій

По материалам:
Finance.ua
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