Быки VS Медведи. Различия двух инвестиционных стратегий: где можно больше заработать — Finance.ua

Быки VS Медведи. Различия двух инвестиционных стратегий: где можно больше заработать Сегодня 09:50 — Личные финансы

Быки VS Медведи. Различия двух инвестиционных стратегий: где можно больше заработать

Современный мир инвестиций меняется каждый день. Теперь инвестирование стало доступным не только профессиональным инвесторам и аналитикам, но и обычным людям. Инновации и новые технологии делают инвестиции более доступными и удобными, но помимо капитала и счета требуется еще одно — правильная стратегия.

Приглашаем вас, 30 сентября, принять участие в конференции «Лига чемпионов. Быки VS Медведи. Битва инвестиционных стратегий» и определить, кем вы будете в мире ценных бумаг — быком или медведем?

Организаторы конференции: сайт о финансах и инвестициях «Минфин» и Биржевой Университет.

Возможности, которые вас ждут в битве инвесторов:

Глубокий анализ стратегий Быков и Медведей и нюансы их работы в реальном мире.

Разбор кейсов заработка на реальных примерах при росте рынка и финансовых кризисах.

Нетворкинг с инвесторами, финансовыми консультантами, аналитиками и экспертами.

Разбор трендов, которые сегодня двигают рынок: искусственный интеллект, сырье и т. д.

Инсайты от выступлений инвесторов, которых вы читаете и смотреть в соцсетях.

Благотворительный аукцион за донат на ВСУ и консультации экспертов конфи в подарок.

На Лиге чемпионов разберем инструменты и определим, где можно заработать больше и как вам лавировать между стратегиями в разные циклы экономического развития.

Чья стратегия выигрывает?

Медведи, зарабатывающие на спаде рынка?

Short Selling

Бондс

Дерировать

Опционы

IPO

или Быки, ориентирующиеся на рост рынка

Акции

ETF

Инвестиционные фонды

Индексные фонды

Фьючерсы

3 причин, почему вам следует прийти на конференцию:

— Чтобы узнать, с чего начать работать и зарабатывать (!) на фондовом рынке.

— Чтобы разобрать надежные и доходные инструменты пассивного дохода из реального бизнеса.

— Чтобы услышать, как сформировать собственный финансовый план и стратегию инвестирования.

🗓️ Дата: 30 сентября

⏰ Время: 13.00−18.00

📍 Место проведения: Киев, UNIT City, кампус В12

Детали и регистрация на конференцию по этой ссылке:

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