Bybit стала лидером по притоку капитала в марте и вернула себе второе место по торговому объему — Finance.ua
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Bybit стала лидером по притоку капитала в марте и вернула себе второе место по торговому объему

Криптовалюта
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Bybit, вторая криптовалютная биржа в мире по торговому объему, совершила удивительное возвращение — в марте приток активов на платформу достиг $3,61 млрд, благодаря чему компания вернула себе второе место по торговому объему. Такие поступления служат подтверждением эффективности стратегий быстрого восстановления Bybit и ее неизменной приверженности безопасности и прозрачности.

№ 1 по притоку капитала за 1 месяц

Согласно данным DeFiLama, за последний месяц Bybit лидировала среди централизованных бирж по притоку капитала: в марте на платформу заведено $3,61 млрд, а по состоянию на 31 марта 2025 года общая заблокированная стоимость (TVL) достигла $14,9 млрд. Значительный приток средств в течение 31 дня (7 дней: $612,62 млн, 1 месяц: $3,61 млрд) подчеркивает доверие пользователей к платформе. Bybit выдержала одно из самых серьезных испытаний в истории криптовалют, установив новые ориентиры в стратегиях быстрого восстановления: рекалибровка системы безопасности, операционная и финансовая устойчивость, а также укрепление доверия.
Bybit стала лидером по притоку капитала в марте и вернула себе второе место по торговому объему

Bybit вернула себе второе место по торговому объему

Внедрение механизма улучшения розничных цен (RPI) значительно увеличило объем спотовой торговли на Bybit после взлома, подтвердив ее доминирующее положение в сфере розничной ликвидности. Ордера RPI, разработанные специально для розничных клиентов, обеспечили беспрецедентную ликвидность в таких ключевых торговых парах, как BTC/USDT и ETH/USDT. С 27 февраля по 3 марта Bybit добилась трехкратного превышения ликвидности лидера рынка по 12 ведущим торговым парам.
В течение всего этого периода Bybit поддерживала полную функциональность платформы, обеспечивала бесперебойный вывод средств, работу с новыми токенами и надежные программы вознаграждений. Эти стратегические усилия не только укрепили доверие пользователей, но и способствовали возрождению Bybit, усилив ее позиции в качестве ведущей биржи для трейдеров по всему миру.
Новые данные CoinGecko (1 апреля 2025 года) подтверждают, что Bybit вернула себе статус второй криптовалютной биржи в мире по торговому объему.
Bybit стала лидером по притоку капитала в марте и вернула себе второе место по торговому объему

Обычный режим работы: новые токены, инновации и вознаграждения

Способность Bybit к восстановлению обусловлена несколькими факторами, включая благоприятные рыночные условия и более конструктивную регуляторную среду при новой администрации США. Что более важно, Bybit по-прежнему сосредоточена на обеспечении лучшего в своем классе пользовательского опыта: биржа предлагает постоянные вознаграждения, инновационные функции продуктов и бесперебойное обслуживание.
Bybit представила несколько новых листингов токенов, включая WAL, PARTI, CORN и NEAR, а также провела захватывающие эйрдроп-кампании. В частности, состязание кумиров Web3 под названием AI-DOL Superstar продемонстрировало способность платформы стимулировать вовлеченность и инновации в сфере децентрализованных финансов.
Спектр новых инициатив и промоакций продемонстрировал способность Bybit противостоять серьезным кризисам и обеспечивать посткризисный рост, что нашло отражение в положительном притоке капитала в марте.
«Мы не позволяем неудачам менять наши ценности. Bybit сохраняет приверженность пользователям и всему криптосообществу, непрерывно работает над инновациями и стабильностью. Наша способность поддерживать работу и внедрять новые инициативы даже в сложные времена демонстрирует нашу стойкость, стремление к долгосрочному росту и сильную поддержку, которую мы получаем от индустрии», — заявила Джоан Хан, директор по продажам и маркетингу компании Bybit.
Bybit также привержена долгосрочным программам по укреплению доверия, прозрачности и подотчетности. Пользователи и заинтересованные стороны могут следить за регулярными обновлениями Подтверждения резервов и инициативой Bybit по борьбе с оборотом незаконных средств в криптоэкосистеме под названием LazarusBounty. Платформа представляет собой постоянный проект, в рамках которого отдельные лица и группы в криптосфере могут внести свой вклад в борьбу с недобросовестными игроками, и получить за это вознаграждение и признание. За предоставление достоверных сведений Bybit выплатила уже более $2,2 млн вознаграждений.
По материалам:
Bybit
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