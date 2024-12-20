Bybit представляет Управление частным капиталом для состоятельных клиентов — Finance.ua

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Bybit представляет Управление частным капиталом для состоятельных клиентов

Криптовалюта
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Bybit, вторая крупнейшая в мире криптовалютная биржа по торговому объему, объявила о запуске сервиса Управление частным капиталом. Он разработан специально для состоятельных частных лиц и институциональных клиентов. Bybit стремится предоставлять первоклассные финансовые решения, которые расширяют возможности клиентов в условиях все более сложной рыночной среды с растущим значением цифровых активов.
По мере усложнения глобальных рынков растет спрос на премиальные услуги по управлению капиталом, особенно в таких областях, как управление рисками и распределение активов. Кроме того, цифровые активы стали одним из ключевых классов активов для состоятельных частных лиц и институциональных инвесторов, поскольку открывают беспрецедентные возможности для роста и диверсификации. Управление частным капиталом от Bybit разработано для точного и инновационного удовлетворения запросов:
  • Индивидуальное управление портфелем: специально разработанные инвестиционные стратегии, соответствующие индивидуальным финансовым целям.
  • Эксклюзивные инвестиционные возможности: доступ к высокодоходным активам премиум-класса, разработанным специально для состоятельных клиентов.
  • Индивидуальные стратегии распределения активов: решения для оптимизации прибыли при одновременном снижении рисков.
  • Бескомпромиссная безопасность активов: лучшие в отрасли меры, включая услуги сторонних кастодиалов, обеспечивают 100% безопасность цифровых активов.
  • Профессиональные обзоры рынка: своевременный анализ новых тенденций на криптовалютном рынке позволяет клиентам быть на шаг впереди.
Bybit представляет Управление частным капиталом для состоятельных клиентов
«Мы в Bybit понимаем, что финансовый путь каждого клиента уникален. С помощью новой услуги Управление частным капиталом мы стремимся предоставить индивидуальные инновационные решения, которые не только помогут клиентам приумножить цифровые активы, но и окажут профессиональные услуги по управлению рисками и распределению активов», ‌— объясняет руководитель отдела финансовых продуктов и управления капиталом в Bybit Джерри Ли.
Сегодня уже сложно представить диверсифицированные портфели без цифровых активов, значение которых растет с каждым днем. В связи с этим Управление частным капиталом от Bybit предлагает состоятельным клиентам безопасный и беспрепятственный доступ к закрытым возможностям в столь динамичном пространстве. Новый продукт отражает неизменное стремление Bybit быть надежным партнером на рынке криптовалют и цифровых активов, а также помогать клиентам уверенно достигать финансовых целей.
По материалам:
Bybit
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