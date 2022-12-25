Буковель, Драгобрат, Славское и другие: как работают горнолыжные курорты Украины во время отключений — Finance.ua

Буковель, Драгобрат, Славское и другие: как работают горнолыжные курорты Украины во время отключений Сегодня 14:18

В этом году зимний туристический сезон будет проходить в условиях полномасштабной войны. Тем не менее, бизнес работает, создает новые рабочие места и поддерживает экономику. Горнолыжные курорты в сезоне 2022-2023 годов дадут каждому украинцу возможность перезагрузиться и с новыми силами вернуться к защите Украины на разных фронтах.

Мы узнали, какие курорты готовы встречать туристов и как планируют работать комплексы при отсутствии электроэнергии.

Самый популярный горнолыжный курорт Украины 15 декабря на своей странице в Facebook сообщил, что сезон 2022-2023 будет. Буковель — сердце Карпат приглашает каждого за вдохновением.

Конечно, формат остальных претерпит определенные изменения, в частности:

• ночного катания не будет;

• праздничные гуляния в центре и новогодние развлечения будут отменены, но праздничное настроение детям будет создавать елка;

• зона Apres Ski будет работать как зона отдыха, но без развлекательной программы.

В Ивано-Франковской области, как и по всей Украине, происходят плановые и аварийные отключения электроэнергии. Однако курорт и большинство предприятий вокруг него обеспечили себя альтернативными источниками энергии. Сейчас смотровой лифт и большинство объектов работают от генераторов. Конечно, в случае полного отключения света возможны изменения режима работы курорта.

Более подробную информацию о дате открытия, работе курорта в сезоне 2022/2023 ищите в дальнейших публикациях заведения в соцсетях.

Отдых в Драгобрате

Самый высокий горнолыжный курорт Украины «Драгобрат» расположен на высоте 1400 м и является достаточно отдаленным местом для отдыха. Этот курорт имеет опыт работы в условиях отключений электроэнергии, ведь из-за погодных условий они здесь встречаются довольно часто, многие гостиницы и подъемники имеют собственные генераторы.

На сайте курорта уже активно продаются детские и взрослые ски-пассы, недавно завершилась акционная распродажа.

«Захар Беркут» (с. Славское)

Также продолжает работать «Захар Беркут» — горнолыжный курорт возле поселка Славское. Как отмечается на официальном сайте комплекса, для этого у них есть все: свет по графику, всегда есть тепло, вода и интернет. Для работы ресторана используется генератор. Сейчас коллектив комплекса активно работает над обеспечением курорта альтернативными источниками электроэнергии.

До 25 декабря действует праздничная предпродажа абонементов на новый сезон 2022-2023 годов по прошлогодним ценам.

Кроме того, «Укрзализныця» запустила «Лыжный экспресс» из Киева в Славское. Поезд будет курсировать с 30 декабря.

• Отправление из Киева ежедневно в 5:59, прибытие в Славское в 13:55;

• Отправление в 14:10 и прибытие в Киев в 22:07 вечера.

Маршрут проходит через станции Львов, Стрый и Сколе.

Отдых в Буковице

Буковица — новый горнолыжный курорт Львовской области, где можно прокатиться на лыжах, сноубордах и тюбингах. Заведение активно готовится к новому сезону. Цены на абонементы в новом сезоне уже опубликованы на официальном сайте курорта. Также на Буковице сообщили, что, несмотря на сложную ситуацию, цены на абонементы и снаряжение в этом году вообще не изменились. Системы снегообразования уже работают, но для открытия подъемников понадобится еще несколько морозов.

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