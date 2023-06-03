Bugatti построит небоскреб в Дубае — Finance.ua

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Bugatti построит небоскреб в Дубае

Недвижимость
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Bugatti построит небоскреб в Дубае
Bugatti построит небоскреб в Дубае, Фото: dezeen.com
Автомобильный концерн Bugatti разработал проект небоскреба, который будет строиться в Дубае.
Как сообщает Dezeen, 42-этажная башня будет иметь два автомобильных лифта, соединяющих гараж и пентхаус.
В разработке проекта резиденции Bugatti принял участие дубайский девелопер Binghatti. По замыслу это станет первым жилым зданием с брендом производителя автомобилей.
Фото: dezeen.com
Фото: dezeen.com
Небоскреб построят в районе Business Bay в Дубае. Здание будет извилистой формы с балконами на каждом уровне.
За проектом там будет располагаться 171 квартира, их застройщик называет Riviera Mansions, и 11 пентхаусов, получивших название Sky Mansion Penthouses.
По словам застройщика, форма здания и его интерьеры олицетворяют наследие марки роскошных автомобилей, основанной в 1909 году.
Фото: dezeen.com
Фото: dezeen.com
«Известные своим непоколебимым и бескомпромиссным стремлением к совершенству, Bugatti и Binghatti — два дальновидных бренда — представили свое первое сотрудничество: новаторский проект недвижимости в самом сердце Дубая», — сказал представитель Бугатти.

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По материалам:
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