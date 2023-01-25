Bugatti обновила свою модель электросамоката (фото) — Finance.ua

Bugatti обновила свою модель электросамоката (фото) Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

Bugatti обновила свою модель электросамоката (фото)

Получить частичку роскошного бренда Bugatti можно не обладая миллионами долларов на счету. Для этого достаточно купить самый дешевый продукт бренда — электрический самокат, который обновили для 2023 года. Подробности рассказали на сайте Motor1.

Стоит отметить, что электросамокаты не изготовляют на том же заводе, что и гиперкары Bugatti. Их производством занимается компания Bytech.

Электрический самокат Bugatti впервые дебютировал в 2022 году. Для 2023 года модель обновили и сделали еще лучше.

Емкость аккумуляторной батареи самоката увеличили с 10 до 15,6 А∙ч. Его мощность составляет 36 В.

В движение самокат приводит электромотор мощностью 1000 Вт. Максимальная скорость составляет 35 км/ч, а запас хода — 56 км на одном заряде.

Корпус самоката Bugatti стал шире и длиннее, чем у модели 2022 года. Теперь он еще более устойчивый на дороге во время движения на большой скорости.

На электрический самокат установили 10-дюймовые колеса. Шины бескамерные и обладают устойчивостью к проколам.

Помимо этого в электросамокат получил цифровой дисплей и защиту паролем. Рама предлагается в трех различных цветах, один из которых выполнен в виде желто-черной ливреи в честь Этторе Бугатти. Цены на модель пока не объявлены.

Фокус По материалам:

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