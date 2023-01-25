Bugatti обновила свою модель электросамоката (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bugatti обновила свою модель электросамоката (фото)

Технологии&Авто
35
Bugatti обновила свою модель электросамоката (фото)
Bugatti обновила свою модель электросамоката (фото)
Получить частичку роскошного бренда Bugatti можно не обладая миллионами долларов на счету. Для этого достаточно купить самый дешевый продукт бренда — электрический самокат, который обновили для 2023 года. Подробности рассказали на сайте Motor1.
Стоит отметить, что электросамокаты не изготовляют на том же заводе, что и гиперкары Bugatti. Их производством занимается компания Bytech.
Электрический самокат Bugatti впервые дебютировал в 2022 году. Для 2023 года модель обновили и сделали еще лучше.
Емкость аккумуляторной батареи самоката увеличили с 10 до 15,6 А∙ч. Его мощность составляет 36 В.
Читайте также
В движение самокат приводит электромотор мощностью 1000 Вт. Максимальная скорость составляет 35 км/ч, а запас хода — 56 км на одном заряде.
Корпус самоката Bugatti стал шире и длиннее, чем у модели 2022 года. Теперь он еще более устойчивый на дороге во время движения на большой скорости.
На электрический самокат установили 10-дюймовые колеса. Шины бескамерные и обладают устойчивостью к проколам.
Помимо этого в электросамокат получил цифровой дисплей и защиту паролем. Рама предлагается в трех различных цветах, один из которых выполнен в виде желто-черной ливреи в честь Этторе Бугатти. Цены на модель пока не объявлены.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.