McLaren, Rolls-Royce и Bugatti: ТОП-10 элитных авто, которые покупали украинцы в 2022 году (фото) — Finance.ua

McLaren, Rolls-Royce и Bugatti: ТОП-10 элитных авто, которые покупали украинцы в 2022 году (фото) Сегодня 21:01 — Технологии&Авто

Дорогие и роскошные автомобили пользуются спросом в Украине даже во время войны. В 2022 году продажи моделей премиум-класса в нашей стране установили новый рекорд. Стоимость некоторых из них превышала миллион долларов. Сайт «ТопЖир» выбрал самые дорогие авто, купленные украинцами в прошлом году.

Во время войны многие суперкары и элитные авто вывезли из Украины в Европу. Впрочем, впоследствии часть вернулась, а некоторые машины высшего класса ввезли во время бесплатной растаможки.

Ford Mustang 1969 года

Этот автомобиль не самый новый, но очень дорогой. Классические Ford Mustang сейчас недешевы — их цена достигает 100 000 долларов. Купе оснащено 6,4-литровым 325-сильным V8 и способно разогнаться до 100 км/ч за 7,5 секунды и развить 200 км/ч.

McLaren 570S

Суперкар McLaren 570S ввезли в Украину во время бесплатного растаможивания. Сейчас такой суперкар стоит подержанным около 130-180 тысяч долларов. Его 570-сильный V8 твин-турбо позволяет разгоняться до сотни за 3,2 с и развивать 328 км/ч.

Lucid Air

Новый американский электромобиль премиум-класса является роскошным конкурентом Tesla Model S, причем его характеристики даже лучше. Привезенный в Украину 946-сильный вариант Dream Edition за $169 000 стартует до 100 км/ч за 2,5 с и имеет запас хода 830 км.

Mercedes-Maybach S580

Топовая роскошная версия Mercedes S-Class стоит от $185 000. Салон седана отделан кожей и деревом, а сзади установлены отдельные сиденья с электроприводом и массажем. В Украине за прошлый год приобрели несколько таких автомобилей.

McLaren GT

McLaren GT — нетипичный суперкар, ведь он приспособлен к повседневному использованию и далеким поездкам. У него два багажника и комфортабельные сиденья. В то же время 620-сильная турбированная восьмерка позволяет стартовать до сотни за 3,2 секунды и развивать 326 км/ч. Один такой автомобиль за $200 000 появился во Львове.

Porsche 911 GT3

Новых Porsche 911 GT3 в Украине появилось не менее двух. Трековое купе получило развитый аэродинамический пакет и высокооборотную 4,0-литровую шестерку на 510 л. Оно разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 318 км/ч. Цена Porsche 911 GT3 — от $216 000.

Ferrari Roma

Купе Ferrari Roma стоимостью 225 тысяч долларов завезли для бесплатного растаможивания. Первая модель в новом фирменном стиле оснащена 620-сильным V8 твином-турбо и способна развить 320 км/ч, а спринт до сотни занимает 3,4 с.

Ferrari F8 Tributo

Ferrari F8 Tributo быстрее и дороже Roma. Обтекаемое купе оснащено таким же мотором, но в 720-сильной версии, поэтому способно достичь 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч. В Европе купить суперкар Ferrari можно по цене от 250 000 евро.

Rolls-Royce Ghost

Роскошный Rolls-Royce Ghost второго поколения стоит примерно от $350 000. В Украине такой 571-сильный седан появился в оригинальной черно-оранжевой расцветке. По информации ТопЖира, его владельцем является бизнесмен и депутат Геннадий Вацак.

Brabus 700

Mercedes GLE Coupe в тюнинге Brabus стоит около $400 000. Цифровое обозначение указывает на увеличенную до 700 л. мощность двигателя. Кроссовер разгоняется до 300 км/ч.

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Фокус По материалам:

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