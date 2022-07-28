Брюссель включил Украину и Молдову и исключил рф и беларусь из Трансъевропейской транспортной сети — Finance.ua

Брюссель включил Украину и Молдову и исключил рф и беларусь из Трансъевропейской транспортной сети Сегодня 20:36

Европейская комиссия предлагает продлить четыре европейских транспортных коридора на территорию Украины и Молдовы, включая порты Мариуполя и Одессы, и исключить Россию и Беларусь из Трансъевропейской транспортной сети.

Соответствующий анонс в четверг в Брюсселе сделал представитель Еврокомиссии Адальберт Янц (Adalbert Jahnz).

"Европейская комиссия вносит предложение пересмотреть правила Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), чтобы отразить геополитические изменения ландшафта, вызванные агрессивной войной россии против Украины. Поправки продлевают четыре европейских транспортных коридора в Украину и Молдову, включая порты Мариуполя и Одессы.

Эти коридоры будут являться ключевыми приоритетами в плане восстановления инфраструктуры Украины.

Предложения также исключают рф и беларусь из Трансъевропейской транспортной карты. В нынешнем контексте сотрудничество с россией и беларусью не только неуместно, но и не в интересах Европейского Союза", — объявил он.

По словам Янца, эти предложения также направлены на дальнейшее использование европейских стандартов на новые и уже имеющиеся железнодорожные пути «из-за отличий, которые являются фактором уязвимости наших сетей».

«Предложения теперь будут частью уже продолжающихся переговоров с Европейским парламентом и Европейским советом, начатых ранее в этом году», — добавил представитель Еврокомиссии.

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