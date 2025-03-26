Британские либерал-демократы «разнесли» черноморскую сделку Трампа — Finance.ua
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Британские либерал-демократы «разнесли» черноморскую сделку Трампа

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Британские либерал-демократы призвали правительство Великобритании твердо держаться за санкции против россии, несмотря на появление признаков того, что Соединенные Штаты Америки могут их ослабить.
Как передает Sky News, представитель Либерально-демократической партии по иностранным делам Калум Миллер напомнил, что россия продолжает терроризировать Украину, поэтому Британия и ее союзники справедливо избегают государство-агрессора. По его словам, нет никаких оснований для снятия санкций, пока рф продолжает оккупировать Украину и угрожать другим странам:
«Трампу замыли глаза, если он думает, что это черноморское соглашение является справедливым обменом на снятие российских санкций. В мире Трампа путин может иметь свой пирог и съесть его: восстановлен доступ россии к мировым рынкам, в то время как он продолжает уничтожать Украину».
«Иметь свой пирог и съесть его» (на английском — «have your cake and eat it») означает делать две хорошие вещи, которые невозможно делать одновременно, или совмещать несовместимое.

Перемирие в Черном море

Напомним, после последних переговоров между США и Украиной и россией в Вашингтоне сообщили о достижении предварительных договоренностей о перемирии в Черном море и запрете ударов по энергетическим объектам.
Однако россия заявила, что эти договоренности вступят в силу только после снятия санкций с ее финансовых учреждений, в частности «Россельхозбанка». Трамп уже сказал журналистам, что рассмотрит российские условия.
По материалам:
УНІАН
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